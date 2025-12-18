上月才家暴女友！臨時工菜地狠殺林口老翁 竟僅為了絲瓜棚

葉姓男子不滿自己種的絲瓜被移走，竟持刀狠殺陳姓老翁，在逃亡4小時後落網。（圖／翻攝畫面）

新北市林口區18日上午發生殺人案，78歲陳姓老翁在文化一路二段100巷底菜園內種菜時，與曾有嫌隙的59歲葉姓男子發生口角，葉男竟拿刀朝老翁砍去，老翁身中多刀，急救後宣告不治，葉男則在逃逸4小時後被逮捕，葉男供稱他平時會與老翁在同一塊地種菜，而他不滿自己栽種的絲瓜棚被移走，一氣之下才會殺人，確切案情仍須釐清。

據了解，葉男平時在工地配線作水電，擔任臨時工維生，他有傷害、竊盜和家暴前科，11月中才被對女友家暴，女方在驚懼下到派出所報案並申請保護令，2人現已分手。

廣告 廣告

而葉男平時會與老翁在同一塊地種菜，但2人常因細故而發生衝突，18日上午又起口角，葉男竟拿刀砍向被害人，老翁身中多刀，包括左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場倒臥在血泊之中，附近民眾見狀連忙通報警消，但老翁傷勢過重，被緊急送往長庚醫院急救後仍宣告不治，葉男則在逃亡4小時後落網。

葉男供稱，他在那塊地栽種絲瓜棚，18日上午到菜圃時，發現自家瓜果被移栽且都已枯萎，葉男懷疑是老翁將自家瓜果移走而上前理論，雙方發生衝突，因而拿起隨身攜帶的水果刀砍人，全案將依殺人罪送辦，偵訊後將被移送新北地檢署，警方則將建請羈押。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」