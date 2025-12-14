上月才現身大巨蛋！「民歌之父」楊弦過世 享壽75歲

「民歌之父」楊弦離世，享壽75歲。翻攝楊弦臉書



有「民歌之父」美譽的音樂人楊弦13日晚間在台北病逝，享壽75歲。他2021年曾中風，勤做復健恢復狀態，上月底才出席「台北大巨蛋 民歌大團圓」，未料突傳噩耗，讓中華音樂人交流協會理事長殷正洋也覺得意外，深感不捨。

楊弦出生於1950年，就讀台大農化系時，因參加合唱團對音樂產生興趣，將知名詩人余光中作品《鄉愁四韻》譜曲受到好評，開始「以詩入歌」，融入美國民謠與鄉村歌曲的曲風，為1970年代台灣音樂環境開創現代民歌的新風貌，1975年他在台北中山堂的演唱會，亦被視為台灣現代民歌運動的起點之一。

之後，楊弦暫別樂壇，移居美國，開設健康食品公司，閒暇時仍持續創作，也不時登台演出。2021年返台定居，11月初半夜突嘔吐、右側手腳無法動彈，緊急送醫診斷為缺血性中風，歷經連串治療及復健。

今年2月，他將自己近30年來創作集結，推出全新專輯《鄉.旅.詩.歌》，上月底出席民歌大團圓演唱會。據《聯合新聞網》報導，殷正洋說，先前見面時，楊弦狀態看起來很好，沒想到是最後一面。目前後事由妻子安排中。

