上月才登大巨蛋！「現代民歌之父」楊弦驚傳離世享壽75歲 他悲慟證實

被譽為「現代民歌之父」的楊弦驚傳離世，享壽75歲。（圖／翻攝自臉書，鄭 怡 Yvonne）

被譽為「現代民歌之父」的楊弦上月才現身《臺北大巨蛋民歌大團圓》活動，不料今天（14日）突然傳出死訊，享壽75歲，震驚各界。對此，中華音樂交流協會理事長殷正洋證實，「目前家屬在處理後事，下週二協會會開會討論有無需要協助的。」另外，民歌天后鄭怡也在臉書發文哀悼，「望您在天上好好安歇」。

ETtoday新聞雲報導，殷正洋表示，他和楊弦上月才在《民歌大團圓》見面，當時對方狀態看起來不錯，沒有任何異狀，還分享自己正在整理音樂作品，沒想到竟是最後一面。他提到，楊弦信奉藏傳佛教，因為事出突然，目前家屬正在處理後事，希望外界給予一些時間及空間，協會下週也會開會討論，看哪裡能提供協助。

鄭怡稍早也在臉書發文，她今天剛和眾民歌手唱完《流金歲月》演唱會，下午有朋友在群組說聯絡不到楊弦，結果傍晚就看到新聞，這才得知對方已經過世。鄭怡回憶，楊弦在她高一時，將余光中的詩譜成曲，出版《中國現代民歌集》，深受年輕學子喜愛，他還在中山堂舉辦現代民歌演唱會，開啟了民歌元年。

鄭怡提到，當時年輕人多半唱英文歌，在1979年中美斷交後，年輕人拿起吉他自發地開始創作，寫自己的歌、唱自己的歌，於是民歌運動蓬勃地發展，遍地開花，「今年已到了民歌50年，走過半個世紀，在11月22日唱進了大巨蛋，仍是楊弦大哥帶領70幾位歌手唱了7個半小時。楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

據了解，楊弦被譽為「現代民歌之父」，他的作品風格既帶有中國傳統藝術氣息，也吸收了美國民謠與鄉村歌曲的元素，在1970年代的台灣是前所未見的創作形式。其創作的《中國現代民歌集》，也被公認為是第一張有資格稱作「民歌」的專輯。

