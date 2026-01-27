上月景氣亮熱絡紅燈 國發會：小心三大黑天鵝風險
人工智慧（AI）需求持續暢旺，帶動台灣去年12月景氣燈號亮出代表熱絡的紅燈，但國發會仍提醒，企業仍要留意美國貿易政策、主要國家貨幣政策分歧、中國產能外溢引發的全球貿易摩擦升溫等三大黑天鵝風險；而在年關消費與市場氣氛交織下，國內消費者信心也出現回溫跡象，不過，學者也提醒，關稅帶來的負面衝擊，恐將在未來兩、三年逐步浮現。
國發會昨日公布最新景氣對策信號，去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加一分，不僅連續五個月走升，燈號也轉呈紅燈。
國發會經濟發展處處長陳美菊表示，關稅底定後，對企業信心面的改善相當關鍵。過去廠商並非沒有訂單，而是因關稅與價格不確定而態度保守；如今在條件相對明朗後，企業比較敢接單，不論科技業或傳統產業，接單意願均出現改善，年前景氣通常可延續相對熱絡態勢，1月景氣燈號至少有黃紅燈，但是否續亮紅燈仍需觀察。
多家研究機構已將台灣今年經濟成長率上修至4%以上，整體看法偏向樂觀。
不過，陳美菊仍提醒，今年須留意三大「黑天鵝」：
第一，貿易政策不確定性仍在，包括美國國際緊急經濟權力法（IEEPA）是否啟動，以及美國是否改以其他法規工具因應關稅限制。
第二，主要國家貨幣政策方向分歧，例如美國可能降息，與日本、中國政策不同步，恐加劇金融市場波動。
第三，中國產能外溢效應仍存在，可能引發更多貿易摩擦與反制措施。
中央大學台經中心昨日公布今年1月消費者信心指數（CCI）為67.16點，較上月回升2.86點，寫下九個月來新高。
中央大學經濟系教授吳大任指出，這次消費者信心指數回升，確實與關稅不確定性下降有一定關聯，但影響層面並不平均。對傳統產業而言，先前因價格下跌、關稅水準調整，使台灣產品在美國市場的競爭環境相對改善，對傳統產業就業人口帶來正面效果。
但半導體供應鏈未來可能赴美布局，相關成本與衝擊仍屬中長期議題，目前尚未完全反映在調查結果中。吳大任表示，這次總指數明顯回升，可解讀為短期消費信心改善，但關稅談判的長期影響仍有待今年下半年，甚至未來兩、三年逐步浮現。
更多udn報導
鄰居洗澡全被看光 他籲別裝1物根本沒隱私
身障男行乞 當局查身家驚：擁3棟房放高利貸
下機苦等行李？託運貼紙沒撕惹禍 3悽慘後果曝
曹西平告別式「斗大9字標語」他一入場笑了
其他人也在看
頂大替代役被丟包台64遭輾斃！ 生前12mins不發一語
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，結果疑似不勝酒力醉倒在內側車道，最終遭4輛車輾過身亡，媒體報導稱，警方觀看行車紀錄器畫面後，發現溫男上車後的12分鐘幾乎沒有說話，僅有發出「叩、叩」的聲響，認為這有些不尋常，將釐清他是否有被拖下車的可能。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 102則留言
霍諾德攻頂台北101被罵「玩命消費危險」 Netflix遭轟不負責任回應了
美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），最終在全球無數雙眼睛的見證下成功登頂台北101。不過，霍諾德這場具有極高風險的國際行動背後，其實也充斥著許多外媒與攀岩界人士的質疑，此類直播更被砲轟「根本就是在玩命」，並且帶有「獵奇」與「不負責任」的成分。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 50則留言
學者：賴政府別拿南韓逼迫在野黨
美國總統川普突然宣布，因南韓國會未落實貿易協定，將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從百分十五提高到百分之...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 89則留言
鐵窗關不住真愛／人在獄中遭爆與篠崎泫登記結婚 Toyz變身台灣女婿驚奇重生
香港籍網紅Toyz 2021年被查獲涉嫌透過網路販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2個月定讞。前年5月16日入獄，獄中編號3469，至今已經服刑超過1年9個月了。已是階下囚的Toyz近日卻爆出喜訊。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 92則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 15 小時前 ・ 6則留言
台積電狂賺只是開始！它持股結構曝光 難怪績效這麼猛
台積電法說會後迎接好消息，包括第四季台積電稅後純益達新台幣5,057億元、年增35%，為連續第7個季度實現雙位數成長；國泰投信分析，在台積電財報表現超乎市場預期下，台股後市成長機會仍可期；旗下持有逾4成台積電的國泰台灣科技龍頭(00881)，有望成為投資人的新春開工紅包。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 10則留言
「台灣101」掀議！羅智強酸陳致中乾脆改名
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）日前用91分鐘完成徒手攀登（freesolo）台北101大樓，獲全世界關注。未料，行政院長卓榮泰祝賀時的一句「台灣10...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 85則留言
台股早盤衝上32706點創新高 台積電飆1805元新天價
美股27日漲跌互見，台指期夜盤上漲191點，收在32696點歷史新高，台股今天同步走高，早盤加權指數達32646.59點，再創歷史新高，上漲328.67點。Yahoo即時新聞 ・ 40 分鐘前 ・ 12則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 9則留言
睽違一年！12月景氣燈號再亮「紅燈」！景氣燈號是什麼？看懂這篇不再盲目跟風！
國發會最新公布2025年12月的景氣對策信號綜合判斷分數升1分，到達38分，景氣燈號剛好觸及紅燈的下限，睽違一年再亮紅燈！你看得懂「景氣燈號」嗎？景氣燈號是什麼？由哪些數據指標組成？景氣指標又有什麼意義？「景氣燈號投資法」有用嗎？本文將帶你釐清各種燈號的意義，讓你在投資理財時不再盲目跟風，而是根據數據做出更明智的決策！Yahoo財經編輯室 ・ 17 小時前 ・ 63則留言
【陶朱隱園開箱】「信義哥吉拉」內裝大公開! 藝術大廳、生態庭院、頂樓首度亮相
中華工程（2515）今天宣布2026年漫入新局，各界矚目的指標迴旋豪宅「陶朱隱園」也將正式全面銷售，今天也首度開放參訪公設區域，對外正式「開箱」，從前後花費5億元建置的藝術大廳，到號稱藝術收藏等級的生態庭院，甚至頂樓，全都開放，滿足外界好奇的眼光。太報 ・ 17 小時前 ・ 157則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤
台聯客運民國88年起開通台北至小人國與六福村路線，成雙北到2大樂園黃金路線，免轉車吸引旅客搭乘，但仍難擋客運寒冬。業者宣布，長期虧損無力經營，現行5350台北市-小人國-六福村、9001台北市-國道3號-中壢路線2月1日起停駛，由亞通客運代駛。公路客運含國道與一般公路，台聯將成疫後第7間結束營運的公路客運業者。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 12則留言
台電賺新高729億 今年電價不漲
賺了！台電27日召開董事會，通過去年財報，確定稅後盈餘大賺729億元，不僅優於預期，更寫下「史上最賺的一年」。能這麼好，來自三原因，包括燃料價格下跌、4年5度調漲電價，以及學校、路燈等優惠回歸各單位自理。今年燃料成本估計持平，台電連兩年盈餘已可預期，經濟部內部坦言，今年4、10月幾乎確定可不漲電價。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 173則留言
政治人物掰掰！新台幣改版「臺灣之美」12主題亮相 最快「這時候」發行
新台幣鈔票改版已於去年10月底正…民報 ・ 22 小時前 ・ 425則留言
張鈞𡩋當女打仔被操到體脂剩13％ 柯汶利護愛：整部片都美
張鈞𡩋與導演男友柯汶利合作新片《匿殺》昨（1╱27）舉辦記者會，化身女打仔的她2個月來每天接受7小時武打訓練，體脂率最低只剩下13％，直呼：「很想死！」被問到拍女友時哪個角度特別美，柯汶利搞笑表示：「整部片都很美啦！」讓她笑說：「紅包我再塞給你。」太報 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
國會女股神嚇壞華爾街！裴洛西大舉脫手「這2檔」股票 背後策略玄機曝
美國民主黨重量級領袖、前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以其精準的投資眼光，長期被外界譽為「國會女股神」。《三立新聞網》曾三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
共和黨內訌錄音流出 參議員諫言遭川普飆罵髒話
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）根據美國新聞網站Axios取得的秘密錄音，美國共和黨參議員克魯茲告訴金主，他曾警告總統川普，若物價持續上漲，共和黨在期中選舉恐被「血洗」，川普隨後飆罵「去你的」。中央社 ・ 10 小時前 ・ 19則留言
台64奪命12分鐘曝！頂大役男詭異噤聲僅傳「叩叩」響 司機怒飆髒話趕人
新北台64線發生震驚社會的奪命案，一名擁有頂大雙學位的22歲溫姓替代役男，酒後搭乘多元計程車，疑因詭異噤聲並踢踹椅背，遭林姓司機憤而丟包於快速道路。溫男隨後慘遭後方四輛來車連環輾斃，死狀悽慘。檢警還原車內影像，發現溫男上車12分鐘內全程未發一語，僅傳出規律踢擊聲。檢方已解剖釐清死因及生前是否遭拖行，並採檢體確認酒精與藥物反應。涉案的林姓司機及四名肇事駕駛，訊後均依過失致死罪嫌獲得交保。此案引發社會高度關注，警方正持續深入調查，以釐清所有疑點。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 17則留言