上月景氣亮熱絡紅燈 國發會：小心3黑天鵝

年關消費與市場氣氛交織下，國內消費者信心也出現回溫跡象。圖為逛街購物人潮。本報資料照片

人工智慧（ＡＩ）需求持續暢旺，帶動台灣去年十二月景氣燈號亮出代表熱絡的紅燈，但國發會仍提醒，企業仍要留意美國貿易政策、主要國家貨幣政策分歧、中國產能外溢引發的全球貿易摩擦升溫等三大黑天鵝風險；而在年關消費與市場氣氛交織下，國內消費者信心也出現回溫跡象，不過，學者也提醒，關稅帶來的負面衝擊，恐將在未來兩、三年逐步浮現。

國發會昨日公布最新景氣對策信號，去年十二月景氣對策信號綜合判斷分數為卅八分，較上月增加一分，不僅連續五個月走升，燈號也轉呈紅燈。

廣告 廣告

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，關稅底定後，對企業信心面的改善相當關鍵。過去廠商並非沒有訂單，而是因關稅與價格不確定而態度保守；如今在條件相對明朗後，企業比較敢接單，不論科技業或傳統產業，接單意願均出現改善，年前景氣通常可延續相對熱絡態勢，一月景氣燈號至少有黃紅燈，但是否續亮紅燈仍需觀察。

多家研究機構已將台灣今年經濟成長率上修至百分之四以上，整體看法偏向樂觀。

不過，陳美菊仍提醒，今年須留意三大「黑天鵝」：第一，貿易政策不確定性仍在，包括美國國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）是否啟動，以及美國是否改以其他法規工具因應關稅限制；第二，主要國家貨幣政策方向分歧，例如美國可能降息，與日本、中國政策不同步，恐加劇金融市場波動；第三，中國產能外溢效應仍存在，可能引發更多貿易摩擦與反制措施。

中央大學台經中心昨日公布今年一月消費者信心指數（ＣＣＩ）為六十七點一六點，較上月回升二點八六點，寫下九個月來新高。

中央大學經濟系教授吳大任指出，這次消費者信心指數回升，確實與關稅不確定性下降有一定關聯，但影響層面並不平均。對傳統產業而言，先前因價格下跌、關稅水準調整，使台灣產品在美國市場的競爭環境相對改善，對傳統產業就業人口帶來正面效果。

但半導體供應鏈未來可能赴美布局，相關成本與衝擊仍屬中長期議題，目前尚未完全反映在調查結果中。吳大任表示，這次總指數明顯回升，可解讀為短期消費信心改善，但關稅談判的長期影響仍有待今年下半年，甚至未來兩、三年逐步浮現。

【看原文連結】

更多udn報導

鄰居洗澡全被看光 他籲別裝1物根本沒隱私

身障男行乞 當局查身家驚：擁3棟房放高利貸

下機苦等行李？託運貼紙沒撕惹禍 3悽慘後果曝

曹西平告別式「斗大9字標語」他一入場笑了