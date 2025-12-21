上月熱銷基金十強 0050、0052分居冠亞軍 市值、科技 ETF 買氣爆棚

台股示意圖。聯合報系資料照

台股高檔震盪，愈來愈多投資人逢高出脫，逢低加碼。資金流向顯示，國人11月最愛台股市值型及科技ETF，主動式ETF持續受青睞，高股息ETF也重回熱銷名單。

境內基金資訊觀測站統計，在11月最暢銷的10檔境內基金中，有七檔為台股ETF，包括兩檔市值型ETF（原型及槓桿各一）、兩檔主動式ETF、兩檔高股息ETF、一檔科技ETF。至於另外三檔基金，則包括兩檔債券型ETF、一檔貨幣市場型基金。

11月以元大台灣50（0050）單月強力吸金896億元最熱門，且只有流入，完全沒有贖回。0050在第3季月月都為淨流出，但第4季大量吸金，12月初規模突破兆元，最近隨著台股修正、規模來到9,698億元，仍高居所有ETF冠軍，規模遙遙領先其他ETF。

廣告 廣告

富邦科技（0052）為吸金亞軍，11月進帳205億元。這是國內第一檔科技ETF，也是「含積量」最多的ETF，最新的台積電比重高達69.2%。今年前三季，投資人持續贖回，0052規模不增反減，到第4季資金轉為淨流入，最新規模來到568億元，遠高於9月底的147億元、年初的152億元。

11月吸金第三及第四名分別為主動群益台灣強棒、主動統一台股增長，單月吸金各為118億元、102億元。這兩檔ETF都成立於今年5月，是第一批主動式ETF，兩檔績效都很出色，因此成立以來持續受到資金青睞，最新規模分別為280億元、474億元，分列主動式ETF規模第二及第一大。

元大高股息、國泰永續高股息則是11月熱銷第五、六名，單月分別進帳99億元、92億元。這兩檔也是國人最愛的高股息ETF，最新規模分別為5,142億元、4,595億元，排名僅次於0050。

11月熱銷第七到第十大境內基金依次為統一強棒貨幣市場基金、群益ESG投等債20+、復華20年美債、元大台灣50正2，單月吸金介於52-73億元。其中，統一強棒貨幣市場基金為規模最大的貨幣市場基金，11月底的規模為1,329億元；群益ESG投等債20+為規模最大的債券ETF，最新規模2,699億元，在所有ETF中排名第六。

【看原文連結】

更多udn報導

踏入誠品遇張文！她閃了一刀 香港夫婦返回悼念

不敢搭捷運…他老闆吐1句話帥爆 網羨：還缺人嗎

女星紅毯險走光 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

腫麼了？神顏男神｢臉蛋浮腫狀態回不去｣ 粉絲心疼