上月1預言被酸騙子神棍...廖大乙火大上門對質 女酸民見本尊尷尬了

廖大乙上個月表示鳳凰颱風消散在台灣上空是不祥之兆，後續恐有更大天災發生，卻被一名李姓女網友酸神棍，氣得他親自上門對質。（資料照／游定剛攝）

2025年11月鳳凰颱風登陸台灣屏東，寫下多項紀錄，包括58年來首個11月登陸台灣，史上第3個在台灣上空減弱為熱帶性低氣壓、同時也是第3晚登陸的颱風。當時民俗專家廖大乙表示這是不祥之兆，預測後面恐有更大天災，卻被一名李姓女網友留言酸神棍，氣得廖大乙直接登門找人。

當時廖大乙表示，鳳凰颱風在台灣上空消散，代表「鳳凰胎死腹中」，加上台南城古時候被稱為鳳凰城，也是現任總統賴清德的政治生涯發源地，種種都顯示是不祥之兆，後續恐有更大且不可預測的天災發生。

廣告 廣告

當是一名李姓女網友不滿廖大乙說法，在影片下方留言「又出來騙的神棍」，廖大乙看到後氣炸，將該畫面截圖影印出來，並花了將近1個月尋找李女，發現對方曾在南投縣竹山鎮的靈德宮擔任委員，立刻動身前往與對方當面對質。

根據《ET新聞雲》報導，廖大乙親自上門，拿出截圖影本給李女看，讓李女又吃驚又尷尬，隨即道歉「拍謝啦」，並拿出茶水招待，但廖大乙仍怒火中燒，質問對方「我騙了誰」。儘管李女與一旁民眾不斷道歉安撫，但廖大乙認為名譽受損，自力救濟尋找酸民本人，認為對方拿不出證據，就該道歉，給對方一個禮拜時間，但李女也不滿回「要告就去告啦」。

靈德宮現任主委則表示，李女對廖大乙感到相當抱歉，表示若下次拜訪，會在廖大乙面前向城隍爺懺悔。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

立威廉驚罹癌 重新檢視10年前遺書

金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

李奕龍嘆難複製爸李㼈帥樣