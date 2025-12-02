上有政策下有對策！北京收緊稀土後 中企用兩招續把磁鐵賣到西方
〔編譯陳成良／綜合報導〕在美中貿易戰升溫之際，中國政府對稀土實施嚴格出口管制。然而，《華爾街日報》獨家報導揭露，中國稀土磁鐵製造商為了維持生計並保住西方客戶，正積極尋找合規的「變通方案」，透過修改產品配方或改變出口形式，試圖在不觸怒北京當局的前提下，繞過繁瑣的出口限制。
報導指出，稀土磁鐵是汽車引擎、機器人與工業機械的關鍵零組件。北京當局今年稍早針對鏑(dysprosium)和鋱(terbium)等能讓磁鐵在高溫下運作的「重稀土元素」實施出口許可制，導致審批過程延宕。
為了因應限制，包括永聚磁業(Yonjumag)、安徽瀚海新材料(Anhui Hanhai New Material)、招寶磁業(Zhaobao Magnet)與西磁科技(X-Mag)等中國企業，正競相研發不含受限重稀土的新型磁鐵。
這些企業透過將磁性材料研磨得更細緻等技術手段，試圖在不添加受限元素的情況下維持磁鐵的耐熱性。雖然這類新產品的耐熱上限約為攝氏149度(華氏300度)，略低於傳統高性能磁鐵，且生產成本較高，但對於家電等非極端環境用途的西方客戶而言，這仍是可行的合法替代品。
除了技術改良，中國企業還採取了供應鏈調整策略。由於中國目前的法規僅限制稀土磁鐵原料出口，並未限制含有磁鐵的「成品」，部分企業便與零件製造商合作，將磁鐵預先嵌入馬達或其他組件中，再將這些「成品」出口給西方客戶。這種做法完全合法，且成功規避了針對原材料的出口審查。
然而，這場商業突圍也面臨北京的監管壓力。報導提到，當部分製造商試圖改用另一種稀土元素「鈥」(holmium)來替代受限的鏑和鋱時，中國監管機構隨即在10月將鈥也列入管制名單。不過，隨著美中達成部分協議，北京暫緩了對鈥的管制執行，讓業者暫時鬆了一口氣。
儘管中國企業努力維持出口，但這種不確定性已影響西方買家的信心。報導引述一名中國磁鐵公司員工的說法，有外國買家直言，目前雖仍需依賴中國供應，但「一旦中國以外的替代來源成熟可行，我們就會徹底斷絕與你們的往來。」
