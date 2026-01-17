上架一天衝上Netflix Top 2！《愛情怎麼翻譯？》7大看點：高允貞戀上「貼身翻譯員」金宣虎、「喪屍都拉美」意外成亮點！演員陣容、拍攝地一次介紹
【文/少女心文室】不少劇迷們期待的Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》正式在週五一次上線！該劇全劇共12集，讓劇迷可以一口氣追到飽！該劇由男女神金宣虎&高允貞聯袂主演！並由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆，趕緊來看新劇介紹！該劇除了在韓國取景外，更橫跨日本、加拿大、義大利等國家拍攝，為劇情更增添許多浪漫亮點！
🍿《愛情怎麼翻譯？》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間：1月16日
集數：12集（一次上架）
1.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看：頂流女明星高允貞主動追愛！與沉穩翻譯員金宣虎踏上跨國心動之旅
Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》集結金宣虎、高允貞、福士蒼汰、崔宇成、李伊潭主演，該劇更遠赴日本、加拿大、義大利等地取景，劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮」（金宣虎 飾）與頂級女明星「車茂熙」（高允貞 飾）展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係，並逐漸理解彼此獨特『愛之語言』的浪漫喜劇，從浪漫、喜劇到情感的堆疊，充滿了角色之間的化學反應！
2.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看：高允貞飾演個性活潑可愛的頂流女明星，戀上翻譯員金宣虎！
29歲高允貞挑戰演出多類型題材劇，先前出演《Sweet Home》嶄露頭角，之後陸續出演《Law School》、《還魂》、《Moving異能》、《死期將至》、《照明商店》等劇集，都展現強烈的存在感！高允貞去年主演《機智住院醫生生活》回歸，展現生動可愛的一面！最新作以《愛情怎麼翻譯？》回歸，飾演女主角「車茂熙」在劇中高允貞飾演頂級女演員個性活潑可愛，在與翻譯員金宣虎相遇後，兩人由於個性相反，在一來一往的互相理解溝通之下，繼而展開無法預測卻又互相理解的喜劇愛情羅曼史！
3.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看：金宣虎變身會多國語言的菁英翻譯員，逐漸淪陷在高允貞魅力之中！
39歲金宣虎先前出演眾多愛情劇，包括《瘋了，因為你！》、《百日的郎君》、《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》等浪漫喜劇，獲得不少好評！而金宣虎去年主演《苦盡柑來遇見你》回歸，在劇中飾演IU最終的結婚對象「朴忠燮」，深情模樣讓不少觀眾全淪陷！而金宣虎最新作以《愛情怎麼翻譯？》回歸，飾演「周浩鎮」是一名菁英翻譯員，會多達英語、日語、義大利文等多重語言的語言天才，在擔任頂級女明星的翻譯員後，本來心儀李伊潭的他，卻也逐漸淪陷在高允貞的魅力之中！
4.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看：日本男神福士蒼汰首度出演韓劇，與高允貞、金宣虎上演三角戀
32歲福士蒼汰為日本知名演員，先前主演過《美女鮮師No.1》、《假面騎士Fourze》、《圖書館戰爭》、《今天不上班》、《要聽神明的話》、《明天，我要和昨天的妳約會》等作品，在日本與亞洲圈累積高人氣，這也是他首次跨國拍攝韓國劇集，在《愛情怎麼翻譯？》飾演「黑澤博」是與車茂熙一同出演約會實境秀節目《浪漫之旅》的日本演員，本來黑澤博甚至不滿意對手戲演員車茂熙，但同樣逐漸淪陷在車茂熙的魅力之中，隨著三人的互動越來越頻繁，情感也交織在一起，形成曖昧三角戀，三人的感情線剪不斷理還亂，讓人相當期待這段跨國愛戀究竟會情歸何處呢？
5.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看： 崔宇成飾演高允貞經紀人、李伊潭&盛駿為情侶組合，與金宣虎有關係
《愛情怎麼翻譯？》還有幾位重要的配角，包括28歲崔宇成在劇中飾演高允貞的經紀人「金勇宇」，時常會出現在車茂熙的身邊！崔宇成先前曾出演過《18歲的瞬間》、《雖然是精神病但沒關係》、《The King：永遠的君主》、 《前輩，那支口紅不要塗》、《我的室友是九尾狐》等作品。29歲李伊潭在《愛情怎麼翻譯？》飾演PD製作人「申智善」同時也是金宣虎先前的單戀對象，李伊潭先前出演過《孔雀都市》、《末日騎士》、《精神病房也會迎來清晨》、《元敬》等作品！而35歲盛駿飾演「羅鎮碩」為金宣虎同父異母的哥哥，同時也是申智善的男友。
6.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看：劇集橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等國家取景，每個地方都有意義！
《愛情怎麼翻譯？》可以說是下重本，劇集橫跨韓國、日本、加拿大、義大利等國家取景拍攝，每段取景地都有它的意義。在絕美景色中完成拍攝：「日本是浩鎮與茂熙初次相遇、情愫萌芽的地方；加拿大則是兩人情感大幅拉近、充滿戲劇性時刻的舞台，夕陽與極光等景色都成為情感的映照；義大利則是故事後半段的背景，浪漫氛圍更加濃厚。」金宣虎補充道：「海外拍攝時，整個劇組彼此依靠、一起吃飯、每天聊天，所以當一個拍攝地告一段落時，心情也特別感性。」高允貞也分享：「在日本之後，我們在加拿大變得更親近，到了義大利又更加熟絡。拍攝極光場景那天回程時，我們真的親眼看到了極光，那一刻至今都讓人難忘。」導演柳英恩：「我們在各國美麗的風景中，捕捉了愛情這種共通的情感。希望觀眾在新的一年收看這部作品時，也能感受到我們在現場親眼所見的極光能量。」
7.Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》線上看：高允貞在劇中還有另一個分身：「喪屍都拉美」超吸睛成劇情亮點！
高允貞在劇中飾演的女明星「車茂熙」其實在劇集一開始是聯社群帳號粉絲一萬名都不到的「無名女演員」，此時的他其實在拍攝一部驚悚作品《寂靜的女人》，車茂熙在片中飾演驚悚角色「都拉美」是一位面部蒼白的喪屍，沒想到在拍最後一場戲時，雖然完成拍攝，但往上拉時斷落，造成她直接墜地昏迷半年，沒想到車茂熙醒來時因為這部作品全球爆紅，從默默無聞的女演員，社群帳號甚至破千萬追蹤，更掀起「都拉美」風潮！不過似乎這場意外對車茂熙造成PTSD陰影，雖然身體沒事，但車茂熙精神上出事，總會看到都拉美的幻覺，車茂熙該如何與都拉美共處，也是劇中一大課題與亮點！
以上就是《愛情怎麼翻譯？》劇情演員看點整理，整部劇集可以說是賞心悅目，有男女神金宣虎與高允貞的羅曼史，還有橫跨多國拍攝的世界美景，讓人心曠神怡！喜歡的觀眾劇迷朋友們趕緊追起來吧！
