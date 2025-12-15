一上架被瘋掃！神級聯名提早50天賣光 加碼限量款開搶

85度C吉伊卡哇蛋糕熱賣，提早一個半月售完，12月18日再推小八貓立體造型蛋糕，全台限量8000個。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

可愛IP吸金功力驚人！85度C今年10月推「吉伊卡哇」造型蛋糕，限量78000個，短短20天就賣掉5成，不到1個半月時間全數售完，原先預計檔期將進行3個月，未料提前結束，看準潛在商機，業者再推限量的立體造型蛋糕，再掀社群話題。

星巴克打造「緣定威尼斯」主題系列商品，可愛Bearista十分吸睛。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

此次由「吉伊卡哇」的好朋友「小八貓」做主角，85度C推出6吋小八貓立體公仔造型蛋糕，蛋糕上的小八貓公仔附有穿孔洞，可自行找掛繩掛串起來當鑰匙圈或掛在包包上，蛋糕上有小八貓最愛的相機配件，搭配豐富水果，蛋糕體為桔香戚風蛋糕搭配柳橙卡士達、布丁、百香柳橙Q凍、葡萄乾及熱帶水果餡；包裝則是專屬藍色小八貓圖案的蛋糕盒，裡面的內墊紙板可自行DIY做成筆筒或置物盒，可愛又實用，蛋糕單顆售價620元，12月18日開賣，全台限量8000個。

星巴克新推「濃萃義式厚那堤」，170元起。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克以自家最吸睛的Bearista打造「緣定威尼斯」主題系列商品，包括巧思十足的馬克杯、隨身瓶與肩背提袋，還有威尼斯面具小熊吊飾和鑰匙圈，以及化身貢多拉船夫的小熊手機掛繩組，將威尼斯水城的浪漫元素完美融合；另迎接冬季濃郁系飲品需求，特別推全新「濃萃義式厚那堤」，以品牌經典濃縮咖啡為基底，融合牛奶與精心調製的濃縮咖啡奶油，中段以奶油泡沫承接，堆疊綿密層次，標榜每口都能品味到醇厚滑順滋味，並結合黑糖那堤的溫潤甜香，帶來濃厚卻平衡的限定風味。

