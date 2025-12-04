上校以上軍官轉任公務人員考試 明年4/18、19舉行

記者郭曉蓓／臺北報導

考試院會今（4）日通過115年公務人員特種考試關務人員、身心障礙人員考試及115年國軍上校以上軍官轉任公務人員考試，明年4月18、19日舉行，受理報名為22日至31日，需用名額分別為300名、132名、14名。

考試院說明，這3項考試等別、類科別及暫定需用名額，「關務特考」三等考試設財稅行政(選試英文)等13科別計109名、四等考試設一般行政(選試英文)等9科別計185名、五等考試設船舶駕駛等2科別計6名，合計300名。「身心障礙人員特考」三等考試設一般行政等13類科計34名、四等考試設一般行政等15類科計48名、五等考試設一般行政等7類科計50名，合計132名。

「國軍上校以上軍官轉任公務人員考試」，中將轉任考試設一般行政類科計1名、少將轉任考試設一般行政類科計3名、上校轉任考試設一般行政等5類科計10名，合計14名；其轉任機關均為國軍退除役官兵輔導委員會。

考試院表示，這3項考試訂於115年4月18日（星期六）至4月19日（星期日）舉行；除國軍上校以上軍官轉任公務人員考試僅設臺北考區外，關務人員考試分設臺北、臺中及高雄等3考區同時舉行，身心障礙人員考試分設臺北、臺中、高雄、宜蘭、花蓮及臺東等6考區同時舉行。

考試院表示，為利身心障礙者應國家考試，身心障礙人員特考應考人免繳報名費，並以一筆為限。有關這3項考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式、體格檢查時間及標準等事項，依照各項考試規則等規定辦理，並預訂於今年12月22日至31日受理報名，採「網路報名紙本寄件」方式辦理，有意報考者，請把握時間登入國家考試網路報名資訊系統報名。