上校局長涉竊密 海軍司令部說話了

南部中心／陳凱茂、陳姵妡 屏東報導陸軍航特部在屏東三軍聯訓基地進行為期一周的操演，超級眼鏡蛇攻擊直升機為主角，搭載2.75吋火箭彈與20公厘機砲，對模擬目標實施精準打擊，場面震撼又壯觀。黑鷹直升機出場，配置的M240通用機槍，對靶場地面目標進行對地掩護射擊。（圖／民視新聞）超級眼鏡蛇直升機，掠過低空，操演模擬對敵軍陣地攻擊，場面相當震撼。黑鷹直升機出場，配置的M240通用機槍，對靶場地面目標進行對地掩護射擊。接著重頭戲則是AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，搭載2.75吋海神火箭彈與20公厘機砲射擊，吸引軍事迷前來觀看。軍事迷：「我非常感動，我們國軍弟兄，對我們國家夙夜匪懈，都不辭辛勞，台上一分鐘台下十年功。」國防安全研究院戰略所長蘇紫雲：「戰搜直升機還有攻擊直升機，以及運輸直升機三個機種，就是相互掩護跟支援，對地面進行壓制，同時也演練飛行員，對射擊的精準度。」航特部透過例行操演，除了超級眼鏡蛇攻擊直升機、黑鷹直升機外，還出動OH-58D「奇奧瓦戰士」偵察直升機。（圖／民視新聞）陸軍航空特戰指揮部602旅，在屏東恆春三軍聯訓基地進行為期一周的操演，直升機輪番出動，迅速鎖定目標，秀出精實的訓練成果。軍事專家紀東昀：「三軍聯訓基地的腹地夠，所以才有辦法，實施包括直升機的空對地射擊，還有重型狙擊手，他們的射擊訓練，也看得出國軍進一步，將實戰化落實下來。」航特部透過例行操演，除了AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、黑鷹直升機外，還預計出動了OH-58D「奇奧瓦戰士」的偵察直升機，除了展現國軍堅強戰力，也宣示國軍有能力捍衛台灣領空與領土安全的決心。

