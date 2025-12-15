上校爸50歲退休「爽領逾3千萬退休金」 昆蟲達人酸爆：謝謝藍白選民

政治中心／林昀萱報導

藍白利用人數優勢三讀通過公教退撫修法。（資料照）

立法院會12日在藍白人數優勢下三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率。銓敘部示警，提前停止調降月退所得替代率一事，將使得公、教退撫基金會分別提早3到4年用罄，時間點就落在民國134、131年，引發討論。「昆蟲達人」張永仁表示，目前93歲的父親曾任中科院海軍上校，不到50歲就退休的他至今已領超過3000萬元的退休金，直言「謝謝藍白選民」。

在藍白強行三讀通過公教退撫修法後，退撫基金恐提前破產的質疑不斷。張永仁近日就在臉書撰文「真心謝謝藍白選民」嘲諷，「我老爸是50歲不到就由蔣經國批准提早退休的中科院海軍上校，今年93歲。他一人領過的退休金早已超過3000萬。何德何能是吧？感謝啊怎麼可以不感謝！謝謝一堆不是軍公教還票投藍白的製杖北區，我老爸領更多就是我領更多。信不信，這幾年來每年過年，我們四兄弟夫妻八人都會拿到老爸給的一疊大約1公分的大紅包。花不完的以後變遺產我還能分到1/4，該不該謝謝北區製杖朋友們啊？」

廣告 廣告

張永仁也對票投給藍白的50歲以下軍公教選民喊話：「你們也沒聰明到哪裡去，被立法院藍白共匪惡修的反年改惡法所致，等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜戲鶴（台語：死好）啊！」

一番話說出許多人的心聲吸引1.4萬人按讚，網友紛紛湧入留言：「藍白兩黨禍國殃民」、「反正搞垮臺灣是藍白的目的，我們60歲的年紀已經差不多個個離開了，剩下來的是新一代了，只能好自為之了」、「藍白立委賣台已經表態了。挺他們的爛選民該負全責」、「罷免不了的結果逐一浮上台面」、「將由有好幾世代群，未來領不到退休金的年輕公務員來養這一大群已下線可領著高薪的退休公務員。記得，這結果是由民國114年這屆立法委員肆意修法所造成的喔！」

更多三立新聞網報導

藍白「反年改」7000億全民買單！律師怒：寧可給現職公務員加薪

賴士葆對砍年金說大實話？嗆「不停砍也會破產」 網酸：沒想重返執政了

賴清德力邀國政茶敘「韓國瑜突不克出席」總統府：感到意外與不解

藍白推反年改三讀 卓榮泰：行政院將透過「合法合憲途徑」捍衛年金制度

