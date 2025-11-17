上櫃企業前3季稅前淨利年減1成 賺逾1股本共40家

（中央社記者潘智義台北17日電）櫃買中心今天公布統計，整體獲利上櫃公司共計576家，約占上櫃公司67%，顯示有許多基本面穩健上櫃公司值得投資人多加關注。不過，受匯率影響，上櫃公司前3季稅前淨利新台幣2164億元，較去年同期減少245億元，減幅10%。

櫃買中心表示，上櫃公司今年前3季獲利較去年同期成長公司計有369家，約占上櫃公司43%，獲利成長金額前3大產業分別為生技醫療、光電業及數位雲端。

另外，上櫃公司前3季營收約2兆2075億元，較去年同期增加8%；每股盈餘（EPS）方面，超過10元公司計有40家，5元以上未達10元的公司計72家，2元以上未達5元公司計169家。

櫃買中心說明，上櫃公司應於11月14日公告申報前3季財務報告者共計860家，全數皆已完成。雖然上櫃公司獲利受短期匯率波動影響，整體營運仍展現穩健成長韌性。（編輯：潘羿菁）1141117