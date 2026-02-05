上櫃公司總經理偷吃下屬妻 綠帽尪目睹牽手怒告

一名上櫃科技公司總經理與下屬的妻子發展婚外情，不僅在公司形影不離還深夜視訊。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名上櫃科技公司總經理阿明（化名），與下屬阿志（化名）的妻子小花（化名）發展婚外情。兩人不僅在公司形影不離、深夜視訊，甚至在女方住家附近牽手被目擊。事件曝光後，小花丈夫憤而提告，並求償精神撫慰金100萬元。

根據判決書，阿志表示，他與小花結婚逾30年，育有一子一女，與阿明、小花任職於同一家公司。自2024年1月至2025年1月8日，阿明明知小花為有夫之婦，仍利用總經理職權與小花保持親密聯繫，包括深夜視訊、公司出雙入對、陪同小花就醫，以及在公司與女方住家附近牽手等行為，明顯逾越一般同事間的社交分際。

更誇張的是，2024年5月，阿志於住家附近公園散步時，親眼目睹阿明與小花牽手，且小花自承有此事。阿志事後與阿明談判，要求停止不當行為，但阿明不僅承認對小花有情感，還以推諉態度回應。阿志認為，阿明行為嚴重侵害其配偶權，婚姻因此破裂，身心健康受損，因此提告並求償100萬元。

不過，阿明則辯稱，依我國現行實務見解，配偶權尚難納入民法侵權行為法的適用範圍。他表示，自己與小花僅有工作上的業務往來，並無私人情誼。由於小花曾提及與阿志的婚姻不睦，兩人互動僅屬同事間的關心與傾聽，並未逾越正常社交範圍，也否認曾與小花牽手。

法官查閱小花與阿明的通訊紀錄，發現阿明曾傳送「早點休息喔」及紅色愛心符號，並傳送藏頭詩，顯示雙方互有情愫。小花甚至製作寫有「I LOVE U 2000」的情人節卡片及附擬真照片，顯示兩人關係超越一般同事範疇。法官還發現阿明單獨在床上睡覺的照片，以及小花穿細肩帶睡衣的個人照片。小花則稱：「那時候我跟阿志吵架，我會打視訊電話給阿明」。

法院認為，阿志與小花婚姻雖已長達30年，但阿明與小花的不當交往確為婚姻告終的重大因素。考量阿明以總經理身分在公司與小花親密互動，並在公司及女方住家附近公開牽手、拍攝親密照片、深夜聊天，對阿志造成極大心理打擊，最終判決阿明應賠償阿志40萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

