上櫃公司董事長涉內線交易 檢調13路搜索約談9人

司法官64期鄭宇瀚目前在高雄地院學習，他還沒正式擔任司法官就在司法圈引發爭議，只有法官能使用的「法官論壇」今天出現一篇署名「鄭宇瀚」的貼文，內容是他自稱在台南一家餐廳吃壞肚子，狀告餐廳過失傷害，民事則求償2.5萬元，但因沒就醫採檢也沒保存食物，證據不足敗訴確定，一審民事的判決即被貼在論壇上討拍，並標示希望全體法官同仁回應，法官間炸鍋，認為太離譜，由於鄭宇瀚有提告多件案，刑民與國賠案都很特別，也引發司法官間討論他是否適任。

鏡週刊Mirror Media ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言