上櫃公司董事長涉內線交易 檢調13路搜索約談9人
（中央社記者林長順台北12日電）檢調獲報，國內一家上櫃公司吳姓董事長、總經理、副總經理等人，涉嫌於109年間內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分13路搜索，並約談吳男等9人到案，全案朝違反證交法偵辦。
檢調獲報，這家上櫃公司於民國109年11月間發布重大訊息，內容有關該公司與美國某公司簽署儲能產品銷售合約，時任董事長、總經理、副總經理的吳姓3兄弟涉嫌在重大訊息確定後、未公開前，透過友人帳戶買賣公司股票等，擬制性獲利新台幣數千萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。
北檢今天指揮法務部調查局台北市調查處，持法院核發的搜索票，搜索吳姓3兄弟等9人的住居所共13處所，並約談9人到案，預計晚間將移送北檢複訊。（編輯：黃名璽）1150612
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