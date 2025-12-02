上櫃公司董座毆打計程車司機 遭檢約談後100萬元交保

知名上櫃公司廖姓董座日前涉嫌毆打計程車司機，被檢方傳喚到台北地檢署說明案情。訊後檢察官依傷害罪及妨害秩序罪嫌，諭令以100萬元交保候傳，廖姓董座辦完手續後快步走出法警室離去。

事發於11月17日晚間，當時廖姓董座與自己的司機搭乘計程車，車輛行駛至台北市復興南路一帶時，廖姓董座臨時要求變更下車地點，但開車的林姓計程車司機表示已接下一趟車單，無法配合調整行程，雙方因此發生激烈口角。過程中，廖姓董座動手毆打林姓司機。

小黃運將報警驗傷 董座又撂人醫院「再打一次」

林姓司機隨即報案，先到派出所製作筆錄，隨後前往醫院驗傷。不過，他在完成驗傷、走出醫院時，又遭4、5名男子圍毆。警方調查後發現，這批人員正是由廖姓董座找來。

檢方認為，廖姓董座在路邊動手打人，涉嫌傷害罪；而在醫院外聚集3人以上對他人施以強暴、脅迫，則涉犯妨害秩序罪，訊問後諭令100萬元交保候傳。

