上櫃公司11月營收年增4% 半導體業為成長動能

（中央社記者何秀玲台北11日電）櫃買中心公告，11月上櫃公司營收總計新台幣2581億元，年增4%，成長主要來自半導體業、其他電子業與電腦及週邊設備業。營收成長公司共446家、衰退公司共418家，營收持平公司共2家。

櫃買中心今天發出新聞稿表示，應公告申報11月營收的上櫃公司為866家，包含KY公司29家，皆依規定完成11月營收申報作業。

櫃買中心表示，今年前11個月上櫃公司營收總計2兆7250億元，年增7%，其中營收成長公司共511家，衰退公司共355家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，上櫃公司11月營收較去年同期成長主要產業，為半導體業、其他電子業與電腦及週邊設備業。半導體業受惠於AI應用及雲端服務需求；其他電子業受惠於半導體、記憶體建廠資本支出及AI伺服器散熱需求；電腦及週邊設備業則因消費性電子需求上升及AI應用帶動記憶體、CPU熱銷。

另外，11月營收衰退主要產業為建材營造、鋼鐵工業及電機機械。建材營造因依建案完工交屋進度認列收入；鋼鐵工業受鋼價下跌及中國不鏽鋼市場需求減少影響；電機機械因日幣匯率下跌，導致工具機出口及建案需求趨緩影響相關設備需求下滑。

統計上櫃公司前11月累計營收成長主要產業，為半導體業、其他電子業及電子零組件業；前11月累計營收衰退主要產業，包括建材營造、鋼鐵工業及金融業。（編輯：楊蘭軒）1141211