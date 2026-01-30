上櫃公司2024年共107家肥貓 志旭董事拿最多

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今公告董事酬金，同時公告「稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」資訊，揭露肥貓公司。上櫃公司中共有107家上榜，以電子通路業志旭(8067)虧損1460萬元，平均每位董事酬金(不加計兼任員工酬金)卻為184.7萬元最高，年增145萬元，也是酬金增加最多的肥貓公司。

2024年中，董事酬金領超過百萬元的肥貓公司共計有5家，分別為志旭、鋼鐵廠唐榮公司(2035)、家電廠大同子公司福華(8085)、生技廠國邑*(6875)以及生技廠生華科(6492)。

此外，上櫃公司中虧損破億元的肥貓公司則共有39家，其中以浩鼎(4174)年度稅後虧損23.1億元最高，其平均每位董事酬金為79.3萬元、年增41.3萬元。虧損破十億元的肥貓公司尚有生技廠中天(4128)、生技廠逸達(6576)、半導體廠神盾(6462)，共計有4家。

