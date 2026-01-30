上櫃公司2024年實領董事酬金 聖暉*最高

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告上櫃公司2024年的董監酬金實際支領情形。根據統計，該年以半導體設備廠商聖暉*(5536)的平均每位董事酬金(不加計兼任員工酬金)最高、人均領1559.3萬元，其次為遊戲廠鈊象(3293)的1542.4萬元，第三名為元大期貨(6023)的1491.4萬元。

2024年上櫃公司中，董事酬金實際支領金額達到千萬以上的公司包含聖暉*、鈊象、元大期貨以及康和證(6016)4家。金額達500萬以上的公司則有16家，其中6家是半導體供應鏈。

根據公告，平均每位董事酬金之金額公司由高到低依序為：聖暉*、鈊象、元大期貨、康和證、世界(5347)、新潤(6186)、橘子(6180)、欣銓(3264)、力旺(3529)、旺矽(6223)。

