上櫃公司2025年總營收年增8% 半導體業為成長動能

（中央社記者何秀玲台北13日電）櫃買中心公告，2025年全年上櫃公司營收總計新台幣3兆347億元，年增8%，其中營收成長公司共527家，衰退公司為347家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心透過新聞稿表示，應公告申報12月營收的上櫃公司874家，包含KY公司29家，皆依規定完成12月營收申報作業。

櫃買中心統計，2025年12月上櫃公司營收總計2965億元，年增10%，營收成長公司為513家，衰退公司361家。成長主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，半導體業受惠於AI應用及雲端服務需求，其他電子業受惠AI晶片及伺服器散熱需求，電子零組件業則因AI伺服器需求升溫。

廣告 廣告

12月營收衰退主要產業為建材營造、其他及綠能環保，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，其他及綠能環保因承接工程案件依進度認列收入。

全體上櫃公司2025年全年營收成長的主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，其累計營收成長原因同前所述；另累計營收衰退主要產業為建材營造、鋼鐵工業及綠能環保，建材營造及綠能環保累計營收衰退原因同前所述，鋼鐵工業因車用及不鏽鋼市場需求趨緩，使累計營收衰退。（編輯：潘羿菁）1150113