上櫃公司5月營收年增32% 半導體、電腦等產業帶動

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（中央社記者何秀玲台北11日電）櫃買中心表示，全體上櫃公司今年5月營收總計新台幣3271億元，年增32%，主要成長產業為半導體業、電腦及週邊設備業、其他電子業；營收成長公司共607家，衰退公司279家，營收持平公司2家。

櫃買中心今天發布新聞稿表示，上櫃公司888家，包含KY公司30家，皆已於6月10日前完成5月營收申報作業。

櫃買中心指出，今年前5月全體上櫃公司累計營收達1兆5012億元，年增23%；其中營收成長公司585家，衰退公司302家，營收持平公司1家，顯示上櫃公司基本面穩健成長。

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櫃買中心表示，全體上櫃公司5月營收，較去年同期成長的主要產業為半導體業、電腦及週邊設備業、其他電子業。經瞭解，半導體業及電腦及週邊設備業受惠AI應用帶動記憶體市場需求增長；其他電子業則受惠AI伺服器散熱、半導體擴廠及資料中心建置需求，以及貴金屬價格上漲等因素。

衰退主要產業為建材營造、紡織纖維及運動休閒。其中建材營造因依建案完工交屋進度認列收入；紡織纖維及運動休閒則受國際情勢動盪，以及客戶拉貨排程影響所致。

另外，全體上櫃公司累計今年前5個月營收成長的主要產業，同樣為半導體業、電腦及週邊設備業、其他電子業；累計營收衰退的主要產業為建材營造、運動休閒及紡織纖維，其營收衰退原因與5月表現相同。（編輯：楊凱翔）1150611