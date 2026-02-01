上櫃市值王群聯尾牙潘總豪氣加碼 明天再抽獎總金額上看４億元

國立陽明交通大學頒授AMD蘇姿丰董事長名譽博士學位典禮，群聯執行長潘健成出席。廖瑞祥攝



市值逾4900億元，上櫃市值王有「竹南聯發科」、記憶體控制晶片廠群聯1月30日尾牙，最大現金獎88889元，參加獎8299元，記憶體供應吃緊，推升產業掀起漲價瘋狗浪，群聯執行長潘健成信心爆棚，喊話今年挑戰千億元營收，尾牙現場豪氣加碼，明天再抽獎，祭出100名10萬元、哈哈獎2.5萬元，考績達標和在職滿期間達規定，再給半個月月薪，總獎金額上看4億元，堪稱AI台廠最高水準。

記憶體供應吃緊搭上漲價風潮、群聯業績創歷史新高，股價狂飆站上2000元，市值突破4300億元大關，成為上櫃公司之冠，僅次國內IC設計龍頭於聯發科。

日前群聯執行長潘健成接受媒體專訪信心滿滿表示，今年營收突破一千億元不難。展現一千億元規模的決心，潘建成尾牙現場加碼，祭出500位8萬元獎金、100位10萬元獎金， 哈哈獎（參加獎）8299+16888元＝25187元。加上考績達標以及在職滿期間達規定，再給半個月月薪，等於總獎金將近3.6至4億元。

