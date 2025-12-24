上櫃承銷王》台新證7家居冠 永豐金6件居次 中信、凱基緊追在後

截至23日，114年度（2025年）實際上櫃買賣家數共41家，其中，台新證券以7家掛牌數奪冠。（圖片來源／信傳媒編輯台）

12月即將進入尾聲，114年上櫃申請案的「承銷王」也已大致定調。截至12月23日，櫃買中心資料顯示，在競爭激烈的主辦承銷市場中，114年度（2025年）實際上櫃買賣家數共41家，其中，台新證券以7家掛牌數奪冠，永豐金證券以6家緊追在後；中國信託證券與凱基證券各5家並列第三。

台新證券登承銷王，永豐金證居次、中信證排第三

若以「2025年實際上櫃買賣」觀察，台新證券以7家居冠，其在近一年內完成案件落地的能力較為突出；永豐金證券6家居次，中國信託、凱基各5家，元富4家，第一金與富邦各3家，福邦、元大、兆豐各2家，其餘券商零星分布。

整體來看，前五名券商合計承銷27家、占比約66%，承銷量能與上市承銷王一樣高度集中。

註：資料日期皆截至23日；114年度申請案件仍有台中銀、康和、華南永昌各一件，因此圖表中申請占比未達百；此圖排名另計申請案件數；轉換率以當年申請並掛牌買賣作計算。（資料來源／櫃買中心；製表／李海琪）

值得注意的是，若進一步觀察今年掛牌公司中「申請時間」的結構，41家裡有21家是在2025年提出申請、當年即完成掛牌。這種「當年送件、當年上櫃」的快速案件中，以永豐金在這21家中就占4家居首，第一金、中國信託、元富各3家，台新則2家。

因此台新證今年之所以奪冠，更像是「前一年累積案源在114年集中收割」；永豐金、第一金等則展現較強的「當年推進」動能。

114年度申請案有42件，待定案件以元大證居冠

值得注意的是，截至23日，114年度申請上櫃案件中，仍有21家尚未確定「股票上櫃買賣日期」；其中1家已註記自撤。換言之，實際仍在程序推進、等待排定交易日的案件約20家。

從主辦承銷商分布觀察，待定案件主要集中在少數券商手中：元大證券以4家居冠，台新證券、福邦證券各3家，其次為永豐金證券與富邦證券各2家；其餘則由多家券商各承接1案，包括華南永昌、凱基、元富、兆豐、宏遠、康和等。

意味著若後續幾天內掛牌時點集中於特定券商，年度排名仍可能出現變化；不過就目前「已掛牌」口徑觀察，台新證券已先行確立領先優勢。

年底送件與審議排程往往使「交易日待定」案件在年底累積，後續若審議、核准與掛牌節奏集中落在特定券商，明年度的承銷排行榜仍可能因「庫存案」陸續落地而出現變化。

年底掛牌潮拉抬名次，申請到上櫃平均要178天

從掛牌節奏來看，114年度上櫃呈現明顯「年底衝刺」：第四季就有19家掛牌，占全年約46%，其中12月單月達10家，幾乎等同把名次賽局推向最後一個月定勝負。

流程效率方面，以「申請日到上櫃買賣日」估算，41家平均約178天、中位數約160天，最短117天、最長418天。

其中最短的案例是第一金主辦的漢達，在今年8月28日申請，12月23日就掛牌買賣；而最久的案例則為中信證券主辦的萊德光電-KY，於2024年9月25日申請，在2025年11月17日掛牌。

(原始連結)





