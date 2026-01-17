上櫃營收年增8%卻冷熱不均 建材、綠能下滑這幾類卻狂飆！

財經中心／余國棟報導

櫃買中心(Taipei Exchange)表示，上櫃公司874家（含KY公司29家）皆已於115年1月12日以前完成114年12月營收申報作業。

據上櫃公司公告114年12月營收顯示，本(12)月份全體上櫃公司營收總計2,965億元，較113年同期成長271億元(10%)，營收成長公司共513家，衰退公司共361家。另累計至12月全體上櫃公司營收總計3兆347億元，較113年同期成長2,153億元（8%），其中營收成長公司共527家，衰退公司共347家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司當(12)月份營收較113年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業。經瞭解，半導體業受惠於AI應用及雲端服務需求，其他電子業受惠AI晶片及伺服器散熱需求，電子零組件業則因AI伺服器需求升溫，致本月較113年同月營收成長；另當月營收衰退之主要產業為建材營造、其他及綠能環保，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，其他及綠能環保因承接工程案件依進度認列收入，致本月較113年同月營收衰退。

全體上櫃公司累計至114年12月營收成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，其累計營收成長原因同前所述；另累計營收衰退之主要產業為建材營造、鋼鐵工業及綠能環保，建材營造及綠能環保累計營收衰退原因同前所述，鋼鐵工業因車用及不鏽鋼市場需求趨緩，致累計營收衰退。

