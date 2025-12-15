上櫃累計至11月營收破2.7兆年增7% 這族群表現最亮眼！

財經中心／余國棟報導

據上櫃公司公告，累計至11月全體上櫃公司營收總計2兆7,250億元，較113年同期成長1,857億元（7%），其中營收成長公司共511家，衰退公司共355家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。（圖／記者余國棟攝影）

據上櫃公司公告114年11月營收顯示，本(11)月份全體上櫃公司單月營收總計2,581億元，較113年同期成長92億元(4%)，營收成長公司共446家，衰退公司共418家，營收持平公司共2家。櫃買中心表示，上櫃公司866家（含KY公司29家）皆已於114年12月10日以前完成114年11月營收申報作業。

另累計至11月全體上櫃公司營收總計2兆7,250億元，較113年同期成長1,857億元（7%），其中營收成長公司共511家，衰退公司共355家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司當(11)月份營收較113年同期成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電腦及週邊設備業。經瞭解，半導體業受惠於AI應用及雲端服務需求，其他電子業受惠於半導體、記憶體建廠資本支出及AI伺服器散熱需求，電腦及週邊設備業則因消費性電子需求上升及AI應用帶動記憶體、CPU熱銷，致本月較113年同月營收成長；另當月營收衰退之主要產業為建材營造、鋼鐵工業及電機機械，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，鋼鐵工業受鋼價下跌及中國不鏽鋼市場需求減少，電機機械因日幣匯率下跌影響工具機出口及建案需求趨緩影響相關設備需求下滑，致本月較113年同月營收衰退。

全體上櫃公司累計至114年11月營收成長之主要產業為半導體業、其他電子業及電子零組件業，半導體業及其他電子業累計營收成長原因同前所述，電子零組件業因AI伺服器需求升溫，致累計營收成長；另累計營收衰退之主要產業為建材營造、鋼鐵工業及金融業，建材營造及鋼鐵工業累計營收衰退原因同前所述，金融業受證券及期貨市場波動影響，致累計營收衰退。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

