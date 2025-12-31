上櫃鋼鐵廠惡火…往下燒！「焚80平方公尺、50人逃死」初步調查曝

記者朱韋達、簡榮良／高雄報導

大批消防車鳴笛往火場衝！昨（30）日深夜23時許，高雄小港區沿海二路一處鋼鐵廠發生火警，火勢延燒至地下室，80平方公尺陷入火海，緊急疏散50名員工，無人員傷亡。初步調查，疑似1樓冷壓作業過程，鋼板滑脫摩擦起火，引燃附近油槽。事發鋼鐵廠為唐榮，是一家上櫃公司，專營不銹鋼產品，包括鋼板、鋼捲及鋼胚等生產與銷售，損失多少投資人高度關注。

初步調查，疑似1樓冷壓作業過程，鋼板滑脫摩擦起火，引燃附近油槽。（圖／翻攝畫面）

30日深夜23點30分，高雄市小港區沿海二路唐榮鋼鐵廠發生火警，消防局出動19車46人前往，到達時發現一樓冷壓油槽起火燃燒，並且延燒至地下室，燃燒面積大約80平方公尺，疏散現場員工約50名，無人員傷亡，而此次火災也造成沿海二路煙霧瀰漫。

初步了解，火警疑似發生於廠房一樓冷壓作業過程中，因鋼板滑脫摩擦起火，引燃鄰近的冷壓油槽，並延燒至地下室油槽，損失多少及詳細起火原因則由警消後續調查。

唐榮鐵工廠（2035）是一家上櫃公司，創立於1940 年，曾是台灣最具規模的鋼鐵廠，但因擴充事業版圖太快，向民間借高利貸，又逢越戰危機導致融資困難，事業體於1962年被政府接管。主要生產銷售 200、300、400、600、2205 系列不鏽鋼以及 800H 高溫合金鋼捲、鋼胚和鋼錠，規模不小。

