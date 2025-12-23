上櫃首日傳遭駭客攻擊 威聯通緊急回應入侵疑雲！

財經中心／余國棟報導

威聯通掛牌首日卻傳出疑似遭駭客入侵，威聯通澄清媒體指稱資安事件，非系統性漏洞，屬單一用戶端設定問題。圖示威聯通董事長張明智(左)、總經理劉文義(中)、研發長陳貽浚(右)。（資料照／威聯通）

威聯通科技於昨日正式掛牌上櫃，不過，掛牌首日卻傳出疑似遭駭客入侵，對此，威聯通也隨即澄清，威聯通表示，針對近日媒體報導指出，疑似有駭客組織（KaruHunters）入侵某 NAS 裝置並竊取資料一事，威聯通表示已於第一時間啟動內部資安事件調查機制，並完成初步技術釐清。

威聯通指出，相關駭客所揭露之受害裝置為搭載 QTS 4.3.6 作業系統之 TS-228 機型，經資安團隊（PSIRT）查核，該版本並無任何已知或通報之系統性資安漏洞，亦未發生大規模安全事件。依現有證據研判，本案較可能源於單一使用者端設備之網路曝露或安全設定疏失，例如弱密碼或未啟用相關防護機制，導致裝置暴露於公網環境而遭未授權存取。

廣告 廣告

針對媒體報導中提及 myQNAPcloud 平台遭入侵一事，威聯通強調，經查該名用戶並未啟用 myQNAPcloud 安全連線服務，且目前無任何技術證據顯示本事件與 myQNAPcloud 平台、帳號驗證機制或後端服務有關，相關服務亦無遭入侵情形。

威聯通為國內NAS（Network Attached Storage）領導廠商之一。產品線涵蓋企業型與消費型NAS、網通設備及智慧視訊產品，並延伸提供Cloud NAS解方，透過軟體訂閱制與多元服務模式，提升整體產品附加價值。

威聯通已持續進行事件影響評估與技術分析，並嘗試聯繫相關用戶提醒其強化設備安全設定。同時也呼籲用戶避免將 NAS 服務直接暴露於公網，啟用防火牆、強式密碼、多重驗證及定期更新系統，以確保資料安全。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／輝達、美光齊飆帶頭衝！費半勁揚1.1% 日韓股同步補漲

台股盤前／美股假期行情點火、AI多頭不退 台股開盤拚延續漲勢！

薪水沒動、股市又晃 近6成民眾年終只敢想這數字！

AI股洗刷不是人人撐得住 它擁金融170萬股民青睞！

