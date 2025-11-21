上櫃PCB廠跨入建築業，三重首推都更案、3個月賣光65戶…董座：未來每年推一案「不抬高房價」
上櫃公司「邑昇實業」（5291）跨足建築領域成立「邑城建設」，在北部推出的首個都更案「邑城仰睦」，周五（11/21）於三重動工。 本案於今年1月公開銷售，在房市利空下，才3個月就售罄。邑昇實業及邑城建設董事長簡榮坤表示，最主要的原因是讓利。三重目前新案開價大多80~90萬，「邑城仰睦」每坪約賣75~78萬。 他強調：「我們本來就應該讓年輕人都買得起房。」
簡榮坤於1996年投入印刷電路板（PCB），為讓公司能永續經營，15年跨入光電、E-bike（電動輔助自行車），8年前再踏進房地產。
「跨入建築是因為在台灣，很多人蓋房子只在追求『有屋可以住』，我想把建築變成藝術化，做綠能建築、智慧建築，讓住戶擁有很智慧的生活方式。」
8年後首個建案 以都更為主
老家在嘉義大林的他，8年前和友人合資蓋房，地點就在嘉義。疫情前，原本也計劃在當地推出新案，無奈受疫情影響，建築成本不斷上漲，只好暫停。
他決定回到北部。
「邑城仰睦」是睽違8年後的首個建案，而且是該公司第一次做的都更案。
簡榮坤表示，在三重的這塊土地，雖然只有13位地主，整合時間卻長達10年，最主要的原因是其中2戶不參與。因屋主沒住在這裡，而是出租，經過不停的柔性說服後，他們終於同意。
▲「邑城仰睦」動工典禮。
300坪土地115戶，不抬高房價
邑城建設也買下其中的2棟，整合約300坪土地，推出115戶，其中的65戶銷售，總銷約10億。
邑城建設總經理許淵勝透露，本案每坪開價7字頭，卻用8~9字頭的建材，包括：Panasonic廚具、TOTO衛浴、GROHE五金等品牌，並申請綠建築，就是希望能打響邑城建設的名號。
對於本案開價親民，簡榮坤說明：「房價不能一直以貴的價值來衡量，要以符合當地購買者的欲望和建商毛利來思考；若建設公司一直在地區抬高房價，對都更案也不是很好。」
在三重鬧區推小坪數
「邑城仰睦」推出一房（15~17坪）、二房（18~25坪）格局，總價不到2000萬，吸引6成首購族。
許淵勝表示，本案受歡迎還有一個原因，距捷運台北橋站只有350公尺，「這裡是老三重在地最熱鬧地方，旁邊有三和夜市，生活機能相當便利。」
邑城建設未來希望能每年推出一案，明年於二重推出500坪都更危老案，在中和等地也有整合的案件。
