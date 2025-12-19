《上流3》女演員腦瘤病逝 生前門牙掉光、剩36kg

南韓資深女演員尹錫花（윤석화）今（19日）因因腦癌離世，享壽69歲。（示意圖／翻攝自Pexel）





南韓資深女演員尹錫花（윤석화）今（19日）因因腦癌離世，享壽69歲。她曾四度獲得百想藝術大賞最佳女主角獎，被譽為第一世代戲劇明星，而她演的曾演出的《上流戰爭3》也備受關注。

根據韓媒《중앙이코노미뉴스》報導，尹錫花在家人和同事的陪伴下，於今日上午9點54分因腦癌離世，享壽69歲。

2021年，尹錫花以舞台劇《尹錫花檔案自畫像》慶祝演藝生涯50週年，卻在2022年8月出演《哈姆雷特》後，突然暈倒，被診斷出患有腦部惡性腫瘤，並接受手術治療，與病魔抗爭了數年，而她也因為放射治療，導致體重只剩下36公斤，後因話劇演員身分露面時，她不但變得更加蒼老且門牙掉光。

尹錫花於2023年發布康復消息，表達了對粉絲的感激之情，並希望「被人們記住，成為舞台上最美麗的演員」，展現出她對表演的熱情，不過尹錫花最後一次登台演出是在話劇《託卡塔》中，雖然演出時間只有短短五分鐘，卻令人相當難忘。

韓國戲劇藝術家福利基金會會長吉海妍表示，「尹錫花是韓國戲劇界的棟梁，她比任何人都更早地認識到藝術家福利的必要性和價值，並將其付諸實踐。」並補充道，「她為基金會的創立奠定基礎，保護戲劇藝術家的權益，並擴大他們的福利，她的奉獻精神將永遠被韓國表演藝術界致慰她的家人。」

尹錫花1956年出生於首爾，曾四度獲得百想藝術大賞最佳女主角獎，東亞戲劇獎、首爾戲劇節獎、李海朗戲劇獎、總統嘉獎和韓國文化藝術獎戲劇舞蹈類獎項。



