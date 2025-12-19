《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」

【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在一次演出時突發昏倒，隨後確診為惡性腦瘤，展開與病魔長達3年的抗爭。經歷療養期間，她一度體重驟減至36公斤，公開露面時門牙也全掉光，尹錫花最終決定不再接受侵入性治療，選擇順其自然的方式面對生命，今（19日）其家屬證實離世消息，享壽69歲。

《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝。（圖／翻攝IG）

尹錫花的家屬於19日上午證實，她在親人陪伴下於當地時間上午9點50分安詳辭世，享年69歲。據了解，她在2023年8月曾進行最後一次演出，之後接受訪問時表示，自己因無法忍受放射治療造成的副作用而中止治療，「就算只剩下七天生命，我也想活得像自己」。

《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝。（圖／翻攝IG）

儘管病情逐漸惡化，尹錫花仍一度現身活動，身形明顯消瘦、牙齒幾乎脫落，須靠拐杖行走。她在舞台上坦率分享抗癌歷程，「我是一名奉獻五十年的話劇演員，某天突然得知自己罹患腦癌，去年動了手術，目前仍努力面對疾病」，更堅定表示：「當我能重新站起來的那天，我相信那將是奇蹟。」



不過在她離世前，外界一度誤傳死訊，韓國話劇演員協會因此公開道歉，並說明她當時雖然病況危急，仍有生命跡象。僅一小時後，其家屬才正式對外說明她已過世。

