上海不辦跨年 推「迎新季」拉抬消費 至春節共300活動

中國三天元旦小長假自今天開始，此前多地宣布以安全為由不辦跨年活動，不過多地仍開啟了「拚經濟」模式，通過多種活動和優惠拉抬消費，盼將消費潮延伸至農曆春節；據旅遊平台統計，受跨年氣氛帶動、多地降溫冰雪季開啟等多重因素驅動，元旦休閒玩樂消費活力十足，其中標榜「老式過冬」的24小時營業「洗浴中心」成跨年熱門去處，關鍵詞搜索量同比增長超六倍。

辭舊迎新之際，中國各地對跨年活動管控鬆緊不一。上海延續多年做法，今年跨年夜仍未開放大型倒數活動，並對重點區域實施嚴格人車管制，但上海也選擇以更長時間軸刺激消費，近日宣布至2026年3月3日，啟動橫跨元旦、農曆春節與元宵節的「跨年迎新季」文旅商體展聯動活動，藉活動與政策組合，延續歲末至年後的消費動能，共推出300餘項特色活動，農曆春節長假則規畫近400項活動等。

據極目新聞報導，昨天有來自全國多地的遊客陸續抵達上海，在執勤人員的引導下進入外灘沿江觀景區域，商圈附近的連鎖餐廳也排起長隊，據某餐飲品牌客服介紹，在南京路附近的兩家門店內，若四人就餐需排隊近200個號。

儘管多地宣布不辦跨年倒數活動，商家仍推出多種活動促進消費，多地政府部門也在元旦假期免費開放機關大院等內部停車場，方便市民、遊客停車。

據觀察者網報導，據美團近日發布元旦玩樂消費趨勢前瞻，受跨年氣氛帶動、冬日多地降溫冰雪季開啟等多重因素驅動，休閒玩樂消費活力十足，上海、北京、深圳、成都、杭州、武漢、廣州、西安、長沙、重慶成全國休閒玩樂交易規模前十城市。

元旦前一周，「過節三件套」美髮、美甲、美睫搜索量翻倍增長；AI輔唱、KTV個人演唱會等老行業新業態，帶動KTV臨近元旦預訂交易規模同比增長超44%。而熱衷體驗「老式過冬」的年輕人，正湧進洗浴中心，「洗浴中心24小時」等關鍵詞搜索量同比增長超六倍。冬至節氣當天，全國超1000家優質特色洗浴中心，整體交易規模環比增長近六成，哈爾濱、瀋陽、長春等多個城市交易規模環比增速超100%。其中，哈爾濱交易規模環比增速超211%，為全國城市增速之首。

而隨著傳統休閒玩樂產業在AI時代演變出新業態、新玩法，本以為「過時」的KTV產業在今年元旦前成服務消費「黑馬」。數據顯示，元旦前兩周，KTV交易規模同比增長近三成。太原、長沙成增速前兩名城市，交易規模增長均超7成。從人群來看，00後為交易增速最高人群，同比增長超57%。

