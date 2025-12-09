上海之後 濱崎步澳門演唱會也被取消

（德國之聲中文網）日本知名歌手濱崎步在社交媒體平台Instagram宣布了這個消息，並對那些盼望看到演唱會的支持者致歉。但她也說：“我不會放棄未來，我們的情誼永恆。”

濱崎步原定11月29日在上海舉辦演唱會，但在演出前一天遭強制取消。11月29日，濱崎步及其團隊在完全沒有觀眾的情況下進行了演出，並公開了這場“無觀眾演唱會”的畫面。該事件在中國社媒上引起反彈，不少網友對濱崎步表達敬意，也對中國的做法予以批評和嘲諷。

日本首相高市早苗涉台言論導致中日兩國關系緊張，除了濱崎步之外，還有多名日本藝人在中國的演出活動受到影響。

作者: 德聞 (綜合報道)