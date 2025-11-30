上海個唱臨時喊卡！濱崎步獨自登台「從開場唱到安可」 親自發聲：心情與正式演出毫無差別

[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導

日本天后濱崎步原定於昨（29）日在上海舉辦個人演唱會，吸引1.4萬歌迷購票，沒想到就當舞台都搭建好，一切準備就緒時，突然在演出前一天公告「因不可抗力因素取消」，令粉絲們相當難過。不過卻傳出，濱崎步仍「獨自登上舞台」完成演出並全程錄影，濱崎步也在社群證實，團隊從第一首歌一直表演至安可曲，「演出者與工作人員全體傾盡全力，以與正式演出毫無差別的心情完成了舞台演出。」

日本天后濱崎步原定於昨日在上海舉辦個人演唱會，卻突然在演出前一天公告「因不可抗力因素取消」，令粉絲們相當難過。（圖／濱崎步 臉書粉專）

因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中日關係持續緊繃，包括日本歌手大槻真希前（28）日晚間在上海的表出被卡歌、關燈、帶下舞台。濱崎步原定29日在上海東方體育中心舉行的《濱崎步2025亞洲巡迴演唱會－上海站》，也在28日臨時宣布「因不可抗力因素取消」。

對此，濱崎步透過IG限時動態表示，她對此深感抱歉，難以用言語向無法到場的1.4萬名TAs（濱崎步粉絲）道歉。她並強調，雖無法與歌迷面對面互動，但仍希望以行動對粉絲負責。

網路上流傳照片顯示，濱崎步仍面對空蕩蕩的體育場席位完成演唱會。（圖／翻攝自微博）

儘管演出取消，卻傳出濱崎步仍選擇「獨自登上舞台」完成演出，並全程錄影保存，表示未來將在適當時機公開給受影響的粉絲。網路上也流傳照片顯示，她身穿華麗服裝面對空蕩蕩的體育場席位演唱，讓許多網友直呼「太敬業了」、「藝術家的修養」、「好想哭」。

濱崎步昨晚也在IG限動轉PO相關新聞，證實「如同本文所述，我們在昨天被要求中止後，仍以無觀眾的狀態從第一首歌一直演到安可，然後離開了會場。為了原本應該能見到的一萬四千名TA粉絲，演出者與工作人員全體傾盡全力，以與正式演出毫無差別的心情完成了舞台演出。」

