上海傳要求「友中」表態？因應1219事件只赴半天 蔣萬安：雙城論壇是持續市政交流

台北市長蔣萬安將於28日上午出席雙城論壇主論壇，並於昨（23）日宣布因應1219事件，行程已調整為僅出席主論壇後即當天返台北坐鎮，外界關注其對兩岸論述的表態。今（24）日有媒體爆出，上海方希望他能發表「友中」言論，蔣萬安今日受訪時強調，雙城論壇行之有年，本質始終是城市層級的市政交流，致辭始終維持「基本上就是雙城好、兩岸好」的基調。

蔣萬安也再次強調，對於兩岸相關論述，「基本上就是雙城好、兩岸好」。（圖／北市府提供）

雙城論壇原訂9月舉行，後延期至12月27、28日登場。《鏡週刊》今日爆出，論壇延期期間，市府內部曾就是否續辦出現不同意見，原因之一在於上海方面傳出希望蔣萬安能在致詞時表態「友中」，但市府則評估相關政治影響，與對岸多次溝通。

蔣萬安今日上午出席台北市議會第十四屆議員就職三周年的愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前接受媒體聯訪時表示，雙城論壇已舉辦15年，「一直以來就是進行兩座城市之間的市政交流」，這次因應1219事件後，台北市接下來仍有多項大型活動，必須確保維安部署到位，需首先考慮台北處理後續維安與市政工作，因此縮短了為期2天的雙城論壇活動，僅能出席28日上午的主論壇。

蔣萬安也再次強調，對於兩岸相關論述，「基本上就是雙城好、兩岸好」，希望能持續維持兩市之間市政的交流。蔣萬安表示，雙城論壇維持15年，一直都是進行兩座城市的交流。

台北市副市長林奕華則補充說，台北發生重大憾事後，市長留在台北坐鎮具有重大意義，但雙城論壇已進行15年，市府也設法與上海方面溝通協調，上海方非常理解市長這樣兼顧的做法，對行程調整並無異議。

