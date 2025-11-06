上海兄弟惹議！運動部評CPB籌備匆促粗糙

▲鄭世忠認為中國CPB籌備匆促粗糙，現在是在放風聲、試水溫。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 中國近期宣傳將成立棒球城市聯賽（CPB）預計明年開打，但其中「上海兄弟」隊徽激似國內「中信兄弟」，此外文宣也放上台北101趁機吃台灣豆腐。對此運動部次長鄭世忠今（6）日表示，看得出來中國CPB籌備過程相當匆促、粗糙，認為現階段是在放風聲、試水溫。

對於中國棒球城市聯賽中上海兄弟激似中信兄弟惹議，對此鄭世忠今日在行政院會記者會表示，棒球是台灣的國球，與國人有相當程度的感情連接，昨天中華職棒會長蔡其昌與中信育樂公司的發言及聲明，運動部都有聽到，運動部也會跨部會一起守護國球、棒球人才與球迷的權益，若有法律爭議發生，相信中信球團也會有後續作為。

鄭世忠表示，昨天會長蔡其昌也有提到，職業運動很競爭，唯有壯大自己不怕別人來競爭，所以運動部會持續支持中華職棒及各級學校的棒球發展。

鄭世忠進一步說明，對岸CPB籌備過程相當匆促、粗糙，明年才會正式啟動，現在就是在放風聲、試水溫。至於CPB成立，唯有壯大自己才是最重要的，才能面對各種挑戰，比方說過去結合國發會公建計劃改善職棒觀賽環境，12強前也協助中華職棒組訓與情蒐等，成績也變得更好，帶動更多球迷，同時帶動國內棒球經濟。

鄭世忠說，現階段也是在球場嘗試與國科會合作，增設高解析度鏡頭等，來捕捉球員在場上的表現、軌跡轉速等，目標把中華職棒球團表現更提升，讓自己壯大起來，就不會擔心對岸或是全世界職業球團的競爭。

