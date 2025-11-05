論壇中心／綜合報導

中國新成立中國棒球城市聯賽（CPB），預計2026年開打，其中一支球隊「上海兄弟」的隊徽與中華職棒（CPBL）的中信兄弟相似，引發球迷不滿。此外，宣傳圖還將台北101與中國地標並列，遭質疑吃台灣豆腐。歷史作家李文成狠酸，中國CPB要抄台灣的CPBL，卻沒有抄到精髓，也沒抄到台灣的「CP+BL」。

郭俊麟與陳冠宇這對前旅日強投哥倆好，感情之好已是球迷眾所皆知，這對被球迷暱稱為「最閃CP」情侶檔，更在今年中職明星賽玩起「求婚」戲碼，讓現場球迷齊聲高喊「嫁給他！」引發話題。李文成在《台灣向前行》節目中笑稱，台灣男球迷進球場可能看的是啦啦隊，女球迷喜歡看的是帥哥球員之間「親密的互動」，對於許多人看的是「CP+BL」。

李文成直指，中國CPB抄襲台灣CPBL卻抄成四不像，他們很喜歡用盡各種辦法吃台灣豆腐，但根本不知道精髓到底在哪裡。台灣、日本、美國跟韓國這些國家棒球這麼強？因為都是十九世紀以前被欺負的國家，台灣當初是殖民地、透過棒球告訴日本人一點都不輸你們，韓國也透過棒球、告訴日本沒在輸的，日本也是如此告訴美國。那是一個弱小民族要用自己實力，遵守法律規章，最後取得大國尊重的過程，但中國一向以來就是想要怎麼幹就怎麼幹。

李文成也認為，中國這一次吃台灣中職豆腐，反而是一個讓台灣人凝聚在一起的契機。

原文出處：向前行(影)／上海兄弟超「象」台灣兄弟！他笑：沒抄到「CP+BL」精髓？

