上海兄弟遭質疑抄襲兄弟隊徽 蔡其昌呼籲台灣人要團結面對
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導
中國棒球城市聯賽（CPB）預計於2026年正式開打，近日卻因「上海兄弟」球隊的曝光引發兩岸棒球圈熱議。該隊從名稱、隊徽、配色到吉祥物設計，都與台灣中華職棒（CPBL）「中信兄弟」極為相似，被台灣球迷批評「完全複製貼上」，掀起強烈反彈。
中信育樂公司對此發出聲明表示：「球團與營運團隊對於所謂『上海兄弟』的相關內容並不知情，若有侵權情形，將採取必要法律措施。」同時強調，球團「一定以台灣利益及球迷感受為最優先考量」。消息曝光後，大批象迷湧入中信兄弟官方粉專留言洗版，怒批中國球隊「抄襲」、「模糊品牌界線」，認為這樣的行為傷害了球迷的歸屬感與台灣棒球形象。
在球員規範上，中國棒球城市聯賽規定每隊30人，本土球員不得少於10名，台、港、澳籍球員至少10名，外籍球員則不設限。聯盟並計畫舉辦「本土選秀大會」以補充人力。據悉，CPB開出最高月薪人民幣4萬元（約新台幣17萬元），外界普遍認為此舉意在「高薪挖角」台灣球員。
對此，中華職棒會長蔡其昌昨（5）日出席頒獎典禮時受訪指出，相關細節已由中信球團說明完畢，但聯盟會從整體出發，評估是否涉及利益衝突或違反聯盟規範。他強調：「對台灣球迷來說，棒球是國球，象徵國家與人民的情感。任何對棒球的傷害，都等同於傷害台灣人民的感情。」
針對CPB名稱與「CPBL」過於接近，引發部分球迷焦慮，蔡其昌坦言：「我們多年來在國際上推廣的是「CPBL（Taiwan）」識別，強化台灣棒球品牌辨識度非常重要。」他也指出，中國棒球目前國際聲量仍小，但不排除未來可能對台灣棒球環境產生影響，「各國都能發展自己的職棒聯盟，關鍵在於我們必須團結、持續精進，才能在全球競爭中維持地位。」
蔡其昌最後強調，聯盟將密切關注後續發展，「我們要團結，要持續精進，才能面對所有的挑戰。台灣加油！」
