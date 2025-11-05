上海兄弟隊徽太「象」中信兄弟惹怒象迷 蔡其昌要求球團說明

「上海兄弟」和「中信兄弟」隊徽太相似，引爆球迷怒火。（翻攝自球隊社群）

中信集團贊助中國新創棒球隊「上海兄弟」，隊名與中華職棒「中信兄弟」高度相似，連「兄弟精神」與象徵吉祥物設計都雷同，引發台灣球迷強烈不滿。民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5日）表示，將要求中信球團針對隊名與LOGO相似性進行說明，並關切可能影響球迷權益與商標利益。

中國積極發展棒球，成立「中國棒球城市聯賽」，簡稱CPB，與中華職棒的CPBL只差一個字。不僅如此，其中一支「上海兄弟」，隊伍識別系統與中信兄弟極為相似，不僅隊名帶有「兄弟」二字，吉祥物設計也與象相關，主色調採用招牌黃色系。消息一出，即在社群媒體掀起熱議，許多象迷湧入中信兄弟官方粉專留言，痛批此舉「玷污兄弟象」，甚至有人質疑：「是想把兄弟象送去中國嗎？」

球迷指出，「兄弟」、「象」及黃色系承載中職草創精神與歷史情感，屬無可取代的象徵，網友也批評，中信集團作法「不避嫌」，若只是贊助，也應更換吉祥物或顏色，以避免品牌混淆與情感傷害，更有挑動兩岸敏感情緒之嫌。

蔡其昌對此表示，聯盟早在半年前就注意到「上海兄弟」的隊名與LOGO問題，目前仍需請中信球團說明態度與看法。他指出，雖然全球都在推廣棒球，但中國棒球尚未普及，職業球隊的出現是否另有意涵，值得關注。蔡其昌強調，球迷進場權益與商標利益須密切維護，聯盟會持續關心相關情況。

蔡其昌同時表明，將持續強化職業運動競爭力，支持國家職業棒球，但商標權與經營利益屬球團所有，如商業經營與聯盟利益衝突，聯盟會關切。至於中國球隊可能涉及侵權問題，他表示將請主管機關注意，必要時採取行動保護台灣球迷與職棒權益。





