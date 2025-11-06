上海兄弟隊徽疑抄襲中信兄弟 運動部：中國CPB聯賽籌備粗糙

「中國CPB棒球城市聯賽」預計2026年1月開打，其中，代表上海的「上海兄弟」隊徽、吉祥物與球衣配色均與台灣職棒「中信兄弟」極為相似，球迷痛批是「吃台灣豆腐」。運動部次長鄭世忠6日表示，CPB聯賽籌備過程相當倉促、粗糙，運動部會跨部會合作守護球員、球迷及產業的權益。

中國首個職棒賽事「中國CPB棒球城市聯賽」預計2026年1月正式開打，初步規劃將有5個中國城市代表隊加入，近日網路上流傳代表上海的「上海兄弟」隊徽、球衣顏色都與台灣職棒「中信兄弟」極為相似，台灣球迷質疑抄襲；另外，該聯賽宣傳圖還出現台北101地標等圖示，引發關注。

中信育樂5日已發出聲明，表示球團與營運團隊對中國「上海兄弟」的相關設計並不知情，若涉及侵權，將採取必要的法律措施。中華職棒會長蔡其昌也指出，聯盟早於半年前即注意到相關情況，已請中信球團進一步說明，並呼籲主管機關密切關注中國職棒的動態。

運動部次長鄭世忠今日出席行政院院會後記者會時表示，近日「中國CPB棒球城市聯賽」引發熱議，但可以看出其籌備過程「相當匆促、相當粗糙」。他強調，運動部會跨部會合作，守護國球、棒球人才及球迷的權益；若後續產生法律爭議，也相信中信球團會有進一步作為。他說：『(原音)網路上非常熱烈的一個討論，那也看得出來中國的這個CPB在籌備過程是相當的匆促、很粗糙。那棒球是我們的一個國球，跟國人有相當程度上的感情連結，所以昨天中華職棒蔡會長以及中信育樂公司一些發言以及宣告我們都有聽到，所以運動部也會跨部會一起來守護我們的國球、棒球人才以及球迷的權益。』

鄭世忠並引用蔡其昌的話，表示職業運動本具競爭性，「不會因為撞到自己就害怕別人來競爭」，運動部也會持續支援中華職棒聯盟與各級學校的棒球發展。

另外，近日台北市議員顏若芳在質詢時指出社群平台上出現疑似中國統戰「投誠/歸家」的APP，引發社會高度關切與疑慮。

陸委會法政處副處長董玉芸說，這類APP很有可能是為了騙取民眾的個資，以供後續非法利用；同時也不排除是想要在台灣發展組織，作為吸納成員的一種手法。

董玉芸強調，這也是一種刻意對民主開放社會體制產生紛擾的認知作戰，陸委會將請警察機關就這種手法是否涉及「詐欺危害防制條例」、《國家安全法》發展組織罪等罪責進行查辦。