上海兄弟隊徽相似中信兄弟 陸委會說話了
[NOWnews今日新聞] 中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年開打，宣傳圖上「上海兄弟」的隊徽與中職中信兄弟相似度高，引發網友討論。對此，陸委會今（6）日表示，會密切注意，但也認為棒球在中國是邊緣運動，突然要成立一個職棒聯盟，讓人有些超乎想像。
陸委會今日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。媒體詢問中國CPB上海兄弟隊徽相似中信兄弟，是否可能涉及體育統戰？梁文傑表示，這事情希望中信球團能對外說明清楚，畢竟球隊的品牌，尤其是一個30年的品牌，雖然所有權是球隊老闆，但其實品牌是所有球迷利用青春與回憶建立起來，所以不是球隊老闆可以隨意處分、隨意破壞。
梁文傑表示，那這件事情陸委會大概了解在背後運籌帷幄的是一家經常和台灣職棒聯盟和棒協合作的一家運動行銷公司，他們想要把在台灣的經驗到對岸去複製，那甚至還要把大批的台灣球員拉到對岸去，這個事情陸委會密切注意。
梁文傑說，棒球或者是任何運動都是要有一個長期的積累，台灣的職棒今天會有這樣的受到大家的擁護，這個是很長的積累才行，據他所知在大陸基本上棒球是一個非常邊緣的運動，突然之間要成立一個職棒聯盟，這是讓人覺得有一點超出想像，這個到底是出於市場的原因還是出於政治的動機，陸委會也都會關注。
沈痛喊「誰沒母親？」網友詛咒郭母去世 郭台銘曾親赴刑事局提告
獨／確定了！台北上海雙城論壇12/25登場 北市府：四大原則進行
中擴大台胞證落地簽！增至100個口岸 陸委會提醒：注意人身安全
