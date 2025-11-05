上海兄弟隊惹議 蔡其昌：已要求中信說明
中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，其中一支名為「上海兄弟」的球隊近日引發熱議。該隊隊徽與台灣中華職棒球隊「中信兄弟」高度相似，甚至傳出背後有中信集團資助，引起台灣球迷強烈不滿，痛批「吃相難看」、「根本是山寨中職」。
中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今(5)日回應表示，聯盟早在半年前就注意到相關問題，並將要求中信兄弟球團出面說明，以釐清外界疑慮。他強調，聯盟會密切關注後續發展，確保球迷權益不受影響。若中國球隊的商業操作與中職利益產生衝突，聯盟會介入處理，必要時請主管機關協助調查。
事件在台灣各大社群平台持續發酵，許多球迷表達強烈不滿與擔憂，認為多年支持的球隊竟被「拿去統戰」。有網友批評：「台灣棒球是我們的驕傲，不該被中國利用！」也有人質問：「為什麼不與日本或美國職棒體系合作強化國際實力，反而靠向中國？」不少留言更指出，中國棒球基礎薄弱，「連MLB都打不進去，中國卻想吸走台灣的熱血，台灣人能不氣嗎？」
蔡其昌表示，棒球在中國仍屬起步階段，此時突然出現與中信兄弟極為相似的職業球隊，確實讓人覺得蹊蹺。他重申，中職將持續強化品牌保護，維護台灣棒球自主發展與球迷的情感價值，「我們不會坐視台灣棒球被誤用或矮化。」
