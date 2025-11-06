上海兄弟風波持續延燒 蔡其昌：棒球象徵國家情感與認同
中國大陸日前傳出將於2026年啟動「中國棒球城市聯賽（CPB）」，其中「上海兄弟」隊徽與台灣中職中信兄弟極為相似，引起球迷熱烈討論。對此中華職棒會長蔡其昌昨天（5日）出席頒獎典禮時回應，相關細節已由中信球團對外說明，聯盟也會針對整體利益與規範進一步研究與討論。不過他強調，棒球是台灣的「國球」，對球迷而言不只是運動，更象徵國家的情感與認同。
針對CPB名稱與「CPBL」過於相似而引發混淆，蔡其昌指出，聯盟會從整體立場評估是否涉及利益衝突或違反聯盟規定，「聯盟還有五個球團，要顧及整體利益與規範一致性。」他也提到，聯盟這些年持續推廣「CPBL（Taiwan）」的國際品牌識別，致力強化台灣棒球在海外的辨識度。
面對中方發展職棒的可能影響，蔡其昌坦言，目前中國棒球在國際的能見度仍低，但未來不排除對台灣棒球環境帶來變化。他以球迷身分表示「我卸任後也是球迷，我希望進場時可以拿國旗加油，如果哪一天這件事發生變化，值得我們關注與追蹤。」他認為各國都有權發展自己的聯賽，重點是台灣要團結、自我精進，才能在國際競爭中站穩腳步。
