「上海兄弟」隊徽惹議 陸委會：背後公司還想拉台灣球員赴中

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（資料照）

中國棒球城市聯賽（CPB）預計2026年開打，其中一支球隊「上海兄弟」，隊徽幾乎與台灣中華職棒（CPBL）「中信兄弟」相差無幾，昨引爆輿論，今（6日）陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，有掌握到背後運籌帷幄的運動行銷公司，甚至要將台灣球員拉到對岸，強調會密切關注後續外，也呼籲球團對外說明清楚。

陸委會今（6日）舉行例行記者會，對於昨引爆輿論的「上海兄弟」隊徽，梁文傑表示，希望中信球團對外說明清楚，球隊所有權雖然在老闆手上，但是也是球迷用熱血、青春、回憶一起建立，梁認為，這非老闆單方能隨意處分、做決定，更不可隨意破壞。

梁文傑也透露，整起事件運籌帷幄者，是一家運動行銷公司，常和台灣職棒聯盟、棒協合作，試圖複製台灣棒球經驗到對岸，「甚至還要將大批台灣球員拉到對岸去」，梁文傑表示，棒球或其他任何運動都需透過長期累積，像是如今的台灣職棒，他也指出，棒球在中國是邊緣運動，突然間成立城市聯賽，這有些超出想像，「是出於市場還是政治動機，我們都會密切關注」。

上海兄弟不僅取名邏輯，吉祥物、隊徽設計用色等，幾乎全「致敬」中信兄弟，且CPB球隊編制規定當中，還要求隊伍中的台港澳球員必須至少10人，種種都引發球迷質疑，中華職棒會長蔡其昌昨指出，聯盟半年前就注意到，目前仍需請中信球團說明態度與看法；中信育樂公司昨則回應，指上海兄弟相關內容球團與營運團隊並不知情，並稱若有侵權將採取必要措施。





