"上海兄弟"隊徽激似中信兄弟 球團稱"不知情":侵權必究

中國新創的"中國棒球城市聯賽"CPB，尚未開打就引發爭議！該聯盟宣傳照竟然將台北101和中國地標並列，遭質疑吃台灣豆腐，其中最讓人傻眼的是"上海兄弟"象，隊徽設計與中職中信兄弟，幾乎一模一樣，引爆象迷大崩潰，中職會長蔡其昌認為事有蹊蹺，中信球團則發出聲明，強調"並不知情"，若有侵權，將採取必要措施。

上海酷棒公司市場部總監KZ：「CPB聯賽(中國棒球城市聯賽)，其實是在中國棒球以及亞棒聯指導下，一個全新的中國棒球聯賽。」投手催球速、打者全力揮擊，中國新創的"中國棒球城市聯賽"CPB，大張旗鼓舉辦球員測試會。球員李宗謙：「我叫李宗謙，我來自台灣。」就連台灣球員也報名參加，新賽季預計明年一月登場，只是還沒開打就爆發爭議！創始五隊之一的"上海兄弟"象，隊徽設計，原封不動照抄中職的中信兄弟，兩者比一比，同樣是籃底黃圖，象頭圖案，戴上B字棒球帽，就連兄弟的英文字也只是大小寫的差異，讓大批象迷氣炸了，怒轟現在是"紅潮降臨"，"正式改名為中國兄弟"，甚至拿應援詞自嘲，"不離不棄、上海兄弟，兄弟齊心、是我北京"。

上海兄弟隊徽激似中信兄弟！ 球團稱「不知情」：侵權必究

"上海兄弟"隊徽激似中信兄弟。（圖／民視新聞）

球迷：「山寨版(兄弟)。」球迷：「有一點誇張，帽子logo一樣。」球迷：「好像是蠻像的啦，就是風格或配色好像都，有類似的感覺，對，會有誤導或是讓民眾會覺得說，這兩支好像同一支隊伍。」球迷直呼太誇張！中信育樂則回應，球團與營運團隊並不知情，若有侵權，將採取必要措施。但聯盟官方宣傳照，竟然還將台北101與中國地標並列，遭質疑吃台灣豆腐。網路也流傳，其中三支球隊背後是台資，包括長沙黑皮，據傳為旺旺集團贊助，上海兄弟由中信集團贊助，福州海俠則由頂新集團贊助，有球迷憤而燒毀中信兄弟棒球帽，甚至永遠不再支持。而且一隊至少要有10名台、港、澳球員。只是棒球在中國並非熱門運動，怎麼會一夕之間就有職業聯盟冒出！

中國棒球城市聯賽五支創始球隊，流傳有台資贊助。（圖／民視新聞）

中職會長蔡其昌：「會不會影響未來我們球迷進場，可以拿國旗出來加油這樣的權益，我想我們會密切請主管機關，要來多加的注意。」蔡其昌質疑事有蹊蹺，持續密切關注。儘管中職無權管轄球團的權利商標，但只要"山寨版兄弟"的商業行為，與聯盟利益、球迷權益衝突，就不會坐視不管。





