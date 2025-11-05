「上海兄弟」隊徽神似中信兄弟？！蔡其昌指「會請中信球團說明」...點出疑點「棒球非中國普及運動」：一時間出現職棒球團「背後是否有其他意涵？」

中國將新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年（2026）開打。不過，其中一支由中信集團贊助之球隊「上海兄弟」，其隊徽與台灣職棒「中信兄弟」相似，引起爭議。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5日）表示，「會先請中信球團說明」。同時，他也質疑，棒球不是中國國內非常普及或受歡迎的運動，一時之間出現職棒球團，「背後是否有其他意涵？」

蔡其昌今日於立院受訪時表示，中華職棒聯盟半年前就有注意到這個問題，「但現在問題發展還沒辦法知道，要先請中信球團說明」。他表示，會向中信球團查詢，面對LOGO很像、名稱一樣，態度為何、有何看法。

蔡其昌也點出，棒球運動的推展，全世界都在動，「中國推動棒球比較蹊蹺，是因為中國過去不是棒球傳統國家，也沒在基層棒球經營」。他質疑，棒球本來就不是中國國內非常普及或受歡迎的運動，「一時之間職棒球團就出現，背後是否有其他意涵？」

同時，蔡其昌表示，中國做了這個動作，是否影響未來我國球迷進場，拿國旗替國家隊加油的權利，會請主管機關密切注意。蔡其昌也說，現在台灣球迷進場觀看國際賽，都可以拿國旗、配戴國旗飾品、加油道具等，這在去年世界12強棒球賽都有看到。

蔡其昌提到，職業運動一直都在競爭，「中職會不斷改革、強化，唯有壯大自己，就不怕別人競爭，希望球迷持續支持國家職棒」。他喊話，「我們只有自強、爭氣，才可以和其他國家競爭」。

而有關第一眼看到上海兄弟LOGO有無嚇到，蔡其昌回應，「其實中國抄襲不只在兄弟象，一開始出現的其實是『CPB』的LOGO，與中職『CPBL』36年設計美學上也有雷同之處，但請教法律專家，這並不構成侵權」。

蔡其昌表示，對聯盟而言，權利商標都是球團的，不屬於聯盟，「聯盟並不涉及球團經營、商業行為，但若商業行為與聯盟利益衝突，那就會去關切」。蔡其昌指出，聯盟會請中信球團說明，是否有損及商標或權益，「至於若涉及侵權，中信是否提告，這個權益在中信球團身上」。

（圖片來源：蔡其昌臉書、CBL中國棒球聯賽臉書、中信兄弟）

