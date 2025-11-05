「上海兄弟」隊徽神似「中信兄弟」 康家瑋怒批抄襲利用棒球統戰

台北市議員參選人康家瑋5日批評「中國棒球城市聯賽」旗下球隊隊徽涉嫌抄襲中華職棒「中信兄弟」。（圖／康家瑋提供）

台北市議員參選人康家瑋今（5）日針對「中國棒球城市聯賽」（CPB）旗下球隊「上海兄弟」隊徽與中華職棒「中信兄弟」高度相似一事，嚴正表達不滿。他指出，該隊不僅抄襲設計、主題幾乎一模一樣，甚至在宣傳圖中將台北101與中國建築並列，「這根本是趁機吃台灣豆腐的統戰手法！」

康家瑋表示，自己自職棒元年起便是死忠兄弟象迷，從路易士、黃金三劍客到「恰恰」彭政閔，他見證了台灣職棒的輝煌與低谷。兄弟象不只是球隊，更是台灣棒球精神的象徵，中國這樣模仿、消費台灣球迷的情感，令人極為反感。

他指出，兄弟象經歷黑象事件與改組後仍能重生，靠的就是球迷長年以來的熱愛與堅持；如今中國球隊卻打著「兄弟」之名進行商業包裝，無異於「利用台灣的情懷作統戰」，令人難以接受。

康家瑋痛批，中國一再宣稱「政治歸政治、體育歸體育」，但實際行為卻處處滲入政治操作，「這次連台灣球迷心中的信仰都不放過」。他呼籲中華職棒聯盟與政府相關單位嚴正表態，維護球迷與品牌尊嚴，避免讓中國藉由體育包裝侵蝕台灣文化。

「天上飛的、地上爬的吉祥物那麼多，中國偏偏要學『兄弟象』，真是莫名其妙」，康家瑋強調，「先是台灣人，才是棒球迷」，台灣棒球屬於全體球迷的驕傲，不容任何形式的抄襲與統戰滲透。

