上海兄弟Logo好象 惹怒球迷

中國大陸的上海兄弟（左）和中信兄弟（右）的LOGO極為相似，引起台灣球迷不滿。（取自網路）

本報綜合報導

中國大陸將於明年舉行中國棒球城市聯賽（CPB），宣傳圖上「上海兄弟」的Logo與中職中信兄弟相似度高，中信育樂公司說，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權將採取必要措施。

中國大陸將於2026年舉行棒球城市聯賽，據說這個聯盟將有5支球隊，目前網路上流傳的宣傳圖上，可以看見包括長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚、福州海俠，其中最受討論的是「上海兄弟」。

「上海兄弟」Logo上的Brothers字樣和大象圖示與中職中信兄弟Logo非常相似。對此，中信育樂公司回覆，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。中信育樂公司也在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」

不少台灣球迷不滿，紛紛到中信兄弟官方粉專留言痛批，「上海兄弟到底是三小？有尊重台灣球迷嗎？」、「上海兄弟？我明年不會進場看球了」、「這吃相太難看了」、「明年會不會叫PS（啦啦隊）去對岸表演開球啊？」、「不要玷汙兄弟精神」。