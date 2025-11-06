上海兄弟Logo酷似中信！ 陸委會：有公司拉球員赴中

台北市 / 綜合報導

中國突然成立中國棒球城市聯賽CPB，明文要求30人球隊中「台港澳球員不少於10人」，而且其中一支球隊的LOGO與中職中信兄弟高度相似，引發球迷不滿，陸委會發言人梁文傑今天更直接點名，在背後運籌帷幄的是，一間和職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要把台灣經驗複製到對岸，甚至要把大批球員拉到對岸去。

看看這個聯賽名CPB，中國成立的棒球城市聯賽，明顯讓人聯想台灣職棒CPBL，宣傳照還硬要放上台灣知名地標台北101，處處吃台灣豆腐，陸委會發言人梁文傑說：「在背後運籌帷幄的應該是一家，經常和台灣職棒聯盟和棒協，合作的運動行銷公司，他們想要把台灣經驗到對岸去複製，甚至還要把大批的台灣球員拉到對岸去。」

梁文傑點名有公司在背後操作，中媒曝光承辦CPB的上海酷棒體育商務有限公司負責人，也和台灣一間，知名知名運動行銷公司代表人同名同姓，根據CPB官方宣傳球隊架構規定，還把台灣球員給綁進去，明令「台港澳」球員不少於10人，而且CPB爭議不只一樁，球迷關注聯賽的五支隊伍，其中這個上海兄弟LOGO，和台灣的中信兄弟的隊徽超級像，讓百萬象迷氣炸了。

陸委會發言人梁文傑說：「我們希望中信球團能夠對外說明清楚，他的所有權雖然是老闆的，但是它其實這個品牌，是所有球迷熱血跟青春，還有回憶所一起建立起來的，不是老闆可以自行隨意地處分和決定。」

中信育樂公司當時就回覆強調，若有相關侵權將採取必要措施，CPB宣傳片說：「，我來自新疆烏魯木齊。」中國CPB還特地拿新疆球員當宣傳樣版，但對比在台灣棒球被稱為國球，在中國明顯邊緣不是主力，卻突然間就要成立職棒聯盟，其中牽涉台灣的部分已經不言可喻，陸委會也持續關注中國背後政治動機。

