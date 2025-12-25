上海內外耶誕節氣氛有別 主教牧函提從嚴治教

（中央社記者張淑伶上海25日電）昨天晚上是平安夜，上海耶誕節的氣氛在低調歡慶中也有審慎。除了有更多警力出現在教會「維持秩序」，天主教上海教區主教沈斌的聖誕牧函中提到了「從嚴治教、崇簡戒奢」。

過去一年中國加大免簽入境政策，上海也成許多外籍遊客到訪之地。作為商業活動元素，聖誕節裝飾在上海街頭並不少見，但作為信仰表現，這方面仍較為節制。不過，相比於其他內陸城市或不夠開發的小城市，上海過聖誕節顯得更為開放。

徐家匯天主堂是天主教上海教區主座教堂，也是城市地標，平日就有許多參觀者前往。該教堂早在10天前就公布24日與25日兩天的聖誕節彌撒安排，每天有4場，其中各有一場是英文彌撒。

中央社記者24日晚間在上海市區另一個天主堂參與彌撒活動，了解到周邊派出所加派警力到教會及周邊應對人潮聚集活動。聚會因此流露出一些審慎的氣氛。教堂內則湧入許多信徒，少數家庭攜帶幼年子女一起聚會活動。

在中國，許多官方認可的教會明令禁止18歲以下未成年人參加教會活動。上述這些未成年孩童隨家長現身天主教彌撒，顯見市民以靈活彈性應對當局的宗教規範。

由天主教上海教區主教沈斌撰寫的2025年聖誕牧函印製成小冊子在各教會發放，內容除了談聖誕節的意義和信仰的珍貴，也提到了「從嚴治教、崇簡戒奢」。沈斌同時也是官方認可的中國天主教主教團主席、愛國會副主席，負責傳達全國性的宗教政策。

沈斌寫道，近日全國性宗教團體聯合發出「關於崇簡戒奢、正信正行」的倡議，內容聚焦「7項禁止」，對宗教教職人員在服飾、飲食、居住、出行、社交方面作出明確規範，「這一倡議是推進宗教中國化、法制化的重要舉措，也是宗教界深入開展『學法規、守戒律、重修為、樹形象』教育活動的具體實踐」。

中國少林寺方丈釋永信7月因涉嫌刑事犯罪被調查後，宗教界「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動啟動會10月在北京召開，會議表示，這對全面貫徹中共中央關於宗教工作的決策部署、推動全面從嚴治教具有重要意義。

另外，根據社群平台X的帳號「李老師不是你老師」，有網友發布短影片表示，自己24日在上海市區裝扮成耶誕老人，帶著同樣穿著紅白「耶誕裝」的狗向路人分發蘋果（取諧音「平安」之意），結果不久就被警察攔下，指這是「奇裝異服」，必須到警察局做筆錄。到了警察局後，已經有一堆穿著耶誕老人服裝的人已經在那等著做筆錄。

上海是中國最開放的城市之一，過耶誕節的氣氛與其他地方有所不同，越是內陸或開發程度低的小城市，不鼓勵甚至抵制聖誕節的請況越明顯。

位於雲南省臨滄市的鎮康縣軍賽中學24日在官方微信上發信給所有家長和師生表示，不提倡、不建議大家過聖誕節，不藉「平安夜」「聖誕節」等西方節日舉行各類慶祝活動，引導學生「樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，厚植愛黨愛國情懷」。

在山西省忻州市岢嵐縣桃園昇小學也在微信上發布類似不提倡、不建議師生及家長過聖誕節的倡議書。（編輯：周慧盈）1141225